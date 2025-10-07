La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 7:29 pm

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.

De acuerdo con las investigaciones periciales, Norma "N" otorgó información de las víctimas y fue parte de los sujetos que vigilaron por varios días a Ximena Guzmán, secretaria particular de la mandataria capitalina, y a su asesor José Muñoz.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) cumplimentaron el día de hoy una segunda orden de aprehensión en contra de Norma Angélica "N", acusada de asociación delictuosa por su presunta participación en el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

Norma Angélica "N" fue detenida en agosto en un operativo policiaco por este crimen. La orden de aprehensión fue entregada por las autoridades ministeriales en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida.

El pasado 20 de agosto, las autoridades informaron que Norma Angélica "N" fue detenida junto con otros 12 presuntos responsables durante un operativo coordinado por varias dependencias de seguridad.

La mandataria capitalina informó ese día que "se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento".

El pasado 20 de mayo, Ximena y José fueron asesinados a la balazos sobre Avenida Tlalpan, justo en el momento en que ambos se encontraban. El crimen tuvo lugar mientras en Palacio Nacional se presentaba el informe de seguridad. La mañana de ese martes 20, Clara Brugada y la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmaron el doble homicidio.

El caso de Ximena y José fue atendido con celeridad por tratarse de un ataque directo al equipo cercano de la Jefa de Gobierno.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, advirtió que “este tipo de investigaciones son complejas, requieren tiempo y cautela en lo que se informa”, por lo que, si bien “hay avances” y se trabaja de manera científica y técnica para que este delito no quede impune, se requiere tiempo para recabar más pruebas contra los implicados".

Un alto funcionario del Gobierno de la Ciudad de México confirmó a SinEmbargo que una de las principales hipótesis de los equipos de investigación es que el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz fue una venganza por razones políticas o con fines de desestabilización de las autoridades de la capital y de la República.

“Se están agotando todas las líneas de investigación”, dijo la fuente tras confirmar el móvil político como una de las hipótesis que condujo al doble homicidio de Ximena Guzmán, la secretaria particular de Brugada, y de José Guzmán, quien además de asesor de ésta era muy entrañable para la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.

La Fiscal precisó que "el ataque contra Ximena y José tuvo un alto grado de planeación, además de haber sido ejecutado por personas con experiencia previa, pues requirió del uso de recursos humanos, materiales y logísticos", lo que llevó a las autoridades a delinear la hipótesis de una operación coordinada.

La videovigilancia del C5 permitió rastrear a los agresores y recuperar una motocicleta negra utilizada en el escape, junto con prendas abandonadas. Posteriormente, se identificó un vehículo en Iztacalco, y un tercer automóvil en el Estado de México (Edomex), donde los atacantes se dieron a la fuga.

