Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT en Yanga, fue asesinada a balazos en Atoyac, Veracruz, cuando acudía por su hija; no hay detenidos.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Jessica Luna Aguilar, excandidata a la Alcaldía de Yanga por el Partido del Trabajo (PT), fue asesinada a balazos la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo por las calles del municipio de Atoyac, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados interceptó la camioneta en la que viajaba la víctima y disparó en varias ocasiones. Tras el ataque, la unidad perdió el control y se impactó contra la barda de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Potrero Nuevo.

El hecho ocurrió cuando Luna Aguilar acudía a recoger a su hija al plantel educativo, donde testigos indicaron que el ataque provocó pánico entre padres de familia, estudiantes y personal docente que se encontraban en la zona durante la salida escolar.

#UltimaHora 🚨 La Ex Candidata por el PT a la alcaldía de Yanga Veracruz, Jessica Flor Luna Aguilera, fue ejecutada a balazos la tarde de este lunes. Según los primeros informes, un comando armado la emboscó cuando se dirigía a la escuela a recoger a su hija. La inseguridad… pic.twitter.com/AxcQjdhVVi — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) October 6, 2025

Los agresores huyeron del lugar sin dejar rastro y hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el homicidio. A raíz de ello, elementos de la Policía Estatal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició una carpeta de investigación.

Vicente Aguilar, coordinador estatal del Partido del Trabajo, confirmó el asesinato e informó que solicitarán una reunión con el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, para exigir acciones ante la violencia contra representantes del PT.

Previamente, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que se reforzará la presencia de elementos policiales en la región de las altas montañas, además de continuar con la capacitación de nuevos agentes en la Escuela de Policías de Xalapa para fortalecer la seguridad pública y evitar este tipo de escenarios en el futuro.

¿Quién era Jessica luna Aguilar?

Jessica Luna Aguilar, de 35 años, era licenciada en Derecho por la Universidad del Golfo de México y se desempeñaba como abogada. Además, ofrecía asesorías legales gratuitas a personas de escasos recursos y fue reina del Carnaval de Yanga en 2009.

Medios locales reportaron que, en meses recientes, existían versiones sobre presuntos vínculos de algunos familiares de la víctima con grupos del crimen organizado, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales.