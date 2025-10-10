Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Este fin de semana hay algo especial para los seguidores de Daft Punk, además de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y un evento especial en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El segundo fin de semana de octubre nos trae funciones especiales de películas como Coraline o el largometraje musical de animación del álbum "Discovery" de Daft Punk, además de otras actividades que involucran libros, chocolate y una exposicion a un cantante mexicano. Aquí te contamos de estas actividades para disfrutar de la Ciudad de México.

Función especial de cine, Interstella 5555

El viernes 10 de octubre, el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" del Instituto Politécnico Nacional (IPN) proyectará Interstella 5555, un largometraje musical de animación que nos lleva a un viaje visual del álbum "Discovery" de Daft Punk, cada canción ha sido animada como un episodio en la historia del secuestro y rescate de una banda de pop interestelar llamada The Crescendolls.

Interstella 5555 fue estrenada en 2003 y en la creación de este largometraje de animación estuvo el dúo de música electrónica Daft Punk y Cédric Hervet, director creativo de la banda, la dirección fue de Kazuhisa Takenouchi , con la supervisión del animador Leiji Matsumoto y producida por el estudio Toei Animation, casa de la famosa serie Dragon Ball. Habrá dos funciones, una a las 18:00 horas y otra a las 20:00 horas.

¿Dónde? Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre (cupo limitado a 840 lugares por función).

XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025

La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025 se realizará del 11 al 19 de octubre y reunirá a más de 400 editoriales (entre ellas Penguin Random House, Sexto Piso, Planeta) un espacio ideal para los amantes de los libros que están en búsqueda de varios ejemplares o de alguno especial. Además, habrán 200 actividades gratuitas y un desfile de alebrijes monumentales.

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de México ( Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

José José: Colección Privada

La Casa de Cultura Azcapotzalco alberga una exposición que rinde homenaje a José José -conocido como "El Príncipe de la Canción"-, en la que se podrá observar de cerca vestuario, instrumentos, discos, premios y artículos personales que marcaron la trayectoria de cantante.

¿Dónde? Casa de Cultura Azcapotzalco ( Av. Azcapotzalco 605, Centro, Azcapotzalco, 02000 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Café y Chocolate Fest 2025: Edición Día de Muertos

El Museo Nacional de Culturas Populares será la sede del Café y Chocolate Fest 2025: Edición Día de Muertos que se realizará este 10, 11 y 12 de octubre de 11 a 19 horas. En el evento habrán catas, talleres, cuenta cuentos, chocolaterías literarias, música, además de productos con café y chocolate que se podrán adquirir ahí.

Entre las actividades sin costo se encuentran:

Taller "Elabora tu propio chocolate", se realizará el 10, 11 y 12 de octubre a las 13 horas en el Aula Alto Capilla.

Teatro de papel. Especial de Día de Muertos: "La leyenda urbana: La niña de las siete iglesias", el 10, 11 y 12 de octubre a las 13:30 horas en el Patio Jacarandas.

Cata de "Contraste de café", el 10, 11 y 12 de octubre a las 14 horas en la aula Alto Capilla.

Cata de Chocolate: "Encuentros", el 10, 11 y 12 de octubre a las 15 horas en la aula Alto Capilla.

"Ceremonia del cacao", el 10, 11 y 12 de octubre a las 17 horas en la aula Alto Capilla.

Taller sensorial "Emociorama" que se realizará el 10, 11 y 12 de octubre a las 18 horas en la aula Alto Capilla.

Divulgación científica "Cacao y chocolate en materia de salud alimenticia", el domingo 12 a las 12 horas, en el Patio Jacarandas.

¿Dónde? Museo Nacional de Culturas Populares (Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Proyección de Coraline

Como parte de los Domingos infantiles y el Ciclo: Dulce o truco, el Centro Cultural José Martí proyectará este domingo 12 de octubre a las 12:30 horas, Coraline y la puerta secreta. ¿De qué trata la película? Coraline descubre una puerta secreta que la lleva a un mundo alterno donde todo parece mejor que en su vida real, hasta que descubre el oscuro precio que debe pagar por quedarse ahí. Una aventura fantástica con tintes de misterio.

¿Dónde? Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada sin costo.





Lectura de cuentos cortos: Edgar Allan Poe

El 10 de octubre, sumérgete en el misterio de Edgar Allan Poe con la lectura de cuentos cortos y da rienda suelta a tu creatividad elaborando Separadores Ingeniosos. La actividad se realizará de 12:00 horas a 14:00 horas y la entrada es libre.

¿Dónde? Libropuerto del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada sin costo.