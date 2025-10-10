Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 7:00 am

¿Qué hacer en la CdMx?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Un Viaje al Mictlán": arte, tecnología y cosmovisión prehispánica en una experiencia

Una casa de terror que mezcla sustos, diversión y adrenalina para toda la familia

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

Este fin de semana hay algo especial para los seguidores de Daft Punk, además de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y un evento especial en el Museo Nacional de Culturas Populares. 

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El segundo fin de semana de octubre nos trae funciones especiales de películas como Coraline o el largometraje musical de animación del álbum "Discovery" de Daft Punk, además de otras actividades que involucran libros, chocolate y una exposicion a un cantante mexicano. Aquí te contamos de estas actividades para disfrutar de la Ciudad de México.

Función especial de cine, Interstella 5555

El viernes 10 de octubre, el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" del Instituto Politécnico Nacional (IPN) proyectará Interstella 5555, un largometraje musical de animación que nos lleva a un viaje visual del álbum "Discovery" de Daft Punk, cada canción ha sido animada como un episodio en la historia del secuestro y rescate de una banda de pop interestelar llamada The Crescendolls.

Interstella 5555 fue estrenada en 2003 y en la creación de este largometraje de animación estuvo el dúo de música electrónica Daft Punk y Cédric Hervet, director creativo de la banda, la dirección fue de Kazuhisa Takenouchi , con la supervisión del animador Leiji Matsumoto y producida por el estudio Toei Animation, casa de la famosa serie Dragon Ball. Habrá dos funciones, una a las 18:00 horas y otra a las 20:00 horas.

¿Dónde? Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre (cupo limitado a 840 lugares por función).

Función especial de Interstella 5555
El Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” del IPN tendrá una función especial de Interstella 5555. Foto: Cortesía IPN

XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025

La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025 se realizará del 11 al 19 de octubre y reunirá a más de 400 editoriales (entre ellas Penguin Random House, Sexto Piso, Planeta) un espacio ideal para los amantes de los libros que están en búsqueda de varios ejemplares o de alguno especial. Además, habrán 200 actividades gratuitas y un desfile de alebrijes monumentales.

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de México ( Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo
La Feria Internacional del Libro del Zócalo se realizará a partir del 10 de octubre. Foto: cultura.cdmx.gob.mx

José José: Colección Privada

La Casa de Cultura Azcapotzalco alberga una exposición que rinde homenaje a José José -conocido como "El Príncipe de la Canción"-, en la que se podrá observar de cerca vestuario, instrumentos, discos, premios y artículos personales que marcaron la trayectoria de cantante.

¿Dónde? Casa de Cultura Azcapotzalco ( Av. Azcapotzalco 605, Centro, Azcapotzalco, 02000 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Café y Chocolate Fest 2025: Edición Día de Muertos

El Museo Nacional de Culturas Populares será la sede del Café y Chocolate Fest 2025: Edición Día de Muertos que se realizará este 10, 11 y 12 de octubre de 11 a 19 horas. En el evento habrán catas, talleres, cuenta cuentos, chocolaterías literarias, música, además de productos con café y chocolate que se podrán adquirir ahí.

Entre las actividades sin costo se encuentran:

  • Taller "Elabora tu propio chocolate", se realizará el 10, 11 y 12 de octubre a las 13 horas en el Aula Alto Capilla.
  • Teatro de papel. Especial de Día de Muertos: "La leyenda urbana: La niña de las siete iglesias", el 10, 11 y 12 de octubre a las 13:30 horas en el Patio Jacarandas.
  • Cata de "Contraste de café", el 10, 11 y 12 de octubre a las 14 horas en la aula Alto Capilla.
  • Cata de Chocolate: "Encuentros", el 10, 11 y 12 de octubre a las 15 horas en la aula Alto Capilla.
  • "Ceremonia del cacao", el 10, 11 y 12 de octubre a las 17 horas en la aula Alto Capilla.
  • Taller sensorial "Emociorama" que se realizará el 10, 11 y 12 de octubre a las 18 horas en la aula Alto Capilla.
  • Divulgación científica "Cacao y chocolate en materia de salud alimenticia", el domingo 12 a las 12 horas, en el Patio Jacarandas.

¿Dónde? Museo Nacional de Culturas Populares (Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Proyección de Coraline

Como parte de los Domingos infantiles y el Ciclo: Dulce o truco,  el Centro Cultural José Martí proyectará este domingo 12 de octubre a las 12:30 horas, Coraline y la puerta secreta. ¿De qué trata la película? Coraline descubre una puerta secreta que la lleva a un mundo alterno donde todo parece mejor que en su vida real, hasta que descubre el oscuro precio que debe pagar por quedarse ahí. Una aventura fantástica con tintes de misterio.

¿Dónde? Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada sin costo.



Lectura de cuentos cortos: Edgar Allan Poe

El 10 de octubre, sumérgete en el misterio de Edgar Allan Poe con la lectura de cuentos cortos y da rienda suelta a tu creatividad elaborando Separadores Ingeniosos. La actividad se realizará de 12:00 horas a 14:00 horas y la entrada es libre.

¿Dónde? Libropuerto del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada sin costo.

Lectura de cuentos cortos: Edgar Allan Poe
Lectura de cuentos cortos: Edgar Allan Poe. Foto: Cortesía IPN

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
2

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
3

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

4

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

5

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
6

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
7

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
8

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
9

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

Norma Angélica “N” permanecer en prisión por homicidios de colaboradores de Brugada.
10

Juez vincula a proceso a Norma Angélica “N”, implicada en homicidio de Xime y José

El Presidente Trump ha emprendido una campaña de persecusión contra migrantes.
11

El tipo más perverso y cruel del mundo

En Sumud iba Greta Thunberg, una niña que desde muy joven ha tomado acción no sólo por las mejores causas, sino por la resolución de los problemas urgentes.
12

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

La empresa financiera Citi informó que ha tomado la decisión de rechazar la propuesta de Grupo México para hacerse hasta del 100 por ciento de Banamex.
13

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

El taxista buscaba evitar el viaje de aplicación, intimidando al conductor y a los pasajeros extranjeros.
14

VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden

Carlos Ferreyra
15

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

Destacadas

Ver sección
Destacadas
María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
1

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
2

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

3

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El Presidente Donald Trump expresó su deseo de ganar el nobel de la Paz.
4

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Trump pide expulsar a España de la OTAN
5

Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

6

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

El taxista buscaba evitar el viaje de aplicación, intimidando al conductor y a los pasajeros extranjeros.
7

VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden

La SSC de la Ciudad de México detuvo el día de hoy a Felipe "N", "El Gordo", quien presuntamente es el líder de una banda criminal dedicada a la venta de droga.
8

La SSC detiene a "El Gordo", líder de grupo criminal que opera al norte de la CdMx

La trazabilidad de combustibles quedará completa este octubre, para determinar los alcances del "huachicol fiscal".
9

Sheinbaum prepara sistema para rastrear combustibles y enfrentar "huachicol fiscal"

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
10

#PuntosyComas ¬ Organismos Públicos Locales desaparecerán por duplicar funciones

Fiscal de NY denuncia que cargos en su contra son infundados
11

Letitia James, Fiscal de NY, es acusada de fraude por el Departamento de Justicia

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
12

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio