Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 6:17 pm

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.

Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote de Mezcala, Guerrero, fue hallado sin vida en la carretera México-Acapulco. El párroco había sido reportado como desaparecido desde el sábado 4 de octubre.

Por Luis Daniel Nava

Chilpancingo, Guerrero, 6 de octubre (El Sur).- El cuerpo sin vida del párroco de Mezcala, Guerrero, Bertoldo Pantaleón Estrada, fue hallado esta tarde en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad de Milpillas, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro.

La muerte del sacerdote originario de la comunidad de Changata, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región Tierra Caliente, fue confirmada por la Parroquia San Cristóbal de Mezcala, donde el padre estaba asignado por parte de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo N, cuyo cuerpo fue localizado en Eduardo Neri.

Pantaleón Estrada de 58 años desapareció el pasado sábado en la comunidad de Atzcala perteneciente al municipio de Cocula, de acuerdo a la ficha de búsqueda difundida esta mañana por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Por la mañana la Diócesis Chilpancingo-Chilapa encabezada por el obispo José de Jesús González confirmó la desaparición y pidió a las autoridades civiles implementar protocolos de búsqueda.

Este lunes, a las 2:30 de la tarde fue reportado el hallazgo del cuerpo del presbítero en una brecha de terracería en el tramo de las comunidades Platanal y Milpillas.

Reportes preliminares indican que el cuerpo de la víctima se encontraba dentro de un vehículo y presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Personal especializado de la Fiscalía estatal realizó las diligencias y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

A las 16:30 horas, la Parroquia San Cristóbal informó en su página oficial de Facebook el deceso.

“El Consejo de pastoral informa con profundo dolor a nuestra comunidad parroquial y comunidades vecinas que lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada ha partido a encontrarse con nuestro Señor”.

Comunicado de la Parroquia de "San Cristóbal" sobre el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. Foto: Especial

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

