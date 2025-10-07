¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 8:20 pm

Artículos relacionados

La Superluna de octubre, también llamada Luna de la Cosecha será 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante que una Luna llena común.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El cielo nocturno de octubre ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año: la Superluna, también conocida como Luna de la Cosecha. Este fenómeno ocurrirá cuando la Luna llena alcance su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que hará que se vea más grande y luminosa de lo habitual.

Si no te quieres perder este espectáculo, ¡Toma nota!

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna?

El plenilunio tendrá lugar la noche del lunes 6 al martes 7 de octubre de 2025. Durante ese periodo, la Luna alcanzará su fase llena máxima a las 21:47 horas, tiempo del centro de México, iluminando el cielo con un brillo excepcional.

El cielo nocturno de octubre ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año: la Superluna de la Cosecha. Foto: Twitter vía @Anton_Astrey

¿En qué parte de México se podrá ver la Superluna?

El fenómeno será visible en la mayor parte del territorio nacional, siempre que el clima lo permita. A partir de las 21:48 horas, la superluna comenzará a elevarse sobre el horizonte y permanecerá visible durante varias noches consecutivas.

Gracias a su cercanía con la Tierra, la luna de la Cosecha mostrará un tamaño 6.6 por ciento mayor y un brillo 13 por ciento superior al de una Luna llena común.

Esta diferencia será perceptible a simple vista, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para observar y fotografiar el satélite natural en todo su esplendor.

El objetivo del juego es ordenar las cartas que representan las diferentes fases lunares, desde la Luna nueva hasta la Luna llena, pasando por los cuartos crecientes y menguantes. A medida que avanzas en el juego, las imágenes se vuelven más abstractas, lo que requiere un mayor entendimiento del ciclo lunar.
La Superluna de la Cosecha mostrará un tamaño 6.6 por ciento mayor y un brillo 13 por ciento superior al de una Luna llena común.Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se llama Superluna?

La llamada Luna de la Cosecha tiene su origen en antiguas tradiciones agrícolas. Este nombre se otorga a la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño, cuando los agricultores aprovechaban la luz nocturna adicional para continuar sus labores de recolección. Su resplandor prolongado tras la puesta del sol facilitaba el trabajo en los campos durante las noches de cosecha.

De esta forma forma, la Superluna de octubre será la primera de tres consecutivas que se podrán apreciar en 2025. La siguientes ocurrirán el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, con características similares de brillo y tamaño.

Los astrónomos recomiendan buscar lugares abiertos y despejados, lejos de luces artificiales, para disfrutar plenamente del fenómeno. Observar hacia el este poco después del anochecer permitirá apreciar la salida de la Luna con tonos anaranjados y un efecto visual que la hará parecer aún más grande sobre el horizonte.

La Superluna de octubre será la primera de tres consecutivas que se podrán apreciar en 2025. Foto: Cuartoscuro

Además del espectáculo lunar, el mes de octubre ofrecerá otros eventos astronómicos. Entre ellos, destaca la lluvia de estrellas Oriónidas, que alcanzará su punto máximo entre el 21 y el 22 de octubre, visible también desde gran parte de México bajo cielos despejados.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
1

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
2

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las agresiones del "bloque negro" ocurridas el 2 de octubre con una publicación del empresario Claudio X. González.
3

La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

4

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
5

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

6

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
7

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
8

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes sobre las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas.
9

Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

La SRE confirmó que Israel ya autorizó la repatriación de los seis mexicanos detenidos ilegalmente por viajar en la Sumud Flotilla; los acompañará el Embajador.
10

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

13

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

Tortura a activistas de la Flotilla Global Sumud
14

Activistas acusan a Israel de tortura: los metieron a jaulas sin agua ni medicamentos

Claudia Sheinbaum negó que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la 4T durante su mensaje en el Zócalo.
15

"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
2

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
3

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

4

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
5

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
6

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
7

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León.
8

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur

9

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

El Senado envía minuta de la reforma a la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados
10

San Lázaro recibe minuta de reforma a Ley de Amparo; "no habrá fast track": Rabadán

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
11

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Durango detuvieron a "Don José", presunto líder de una célula delictiva ligada a "Los Mayos".
12

"Don José", presunto líder de una célula ligada a "Los Mayos", es detenido en Durango