¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

La Superluna de octubre, también llamada Luna de la Cosecha será 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante que una Luna llena común.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El cielo nocturno de octubre ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año: la Superluna, también conocida como Luna de la Cosecha. Este fenómeno ocurrirá cuando la Luna llena alcance su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que hará que se vea más grande y luminosa de lo habitual.

Si no te quieres perder este espectáculo, ¡Toma nota!

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna?

El plenilunio tendrá lugar la noche del lunes 6 al martes 7 de octubre de 2025. Durante ese periodo, la Luna alcanzará su fase llena máxima a las 21:47 horas, tiempo del centro de México, iluminando el cielo con un brillo excepcional.

¿En qué parte de México se podrá ver la Superluna?

El fenómeno será visible en la mayor parte del territorio nacional, siempre que el clima lo permita. A partir de las 21:48 horas, la superluna comenzará a elevarse sobre el horizonte y permanecerá visible durante varias noches consecutivas.

Gracias a su cercanía con la Tierra, la luna de la Cosecha mostrará un tamaño 6.6 por ciento mayor y un brillo 13 por ciento superior al de una Luna llena común.

Esta diferencia será perceptible a simple vista, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para observar y fotografiar el satélite natural en todo su esplendor.

¿Por qué se llama Superluna?

La llamada Luna de la Cosecha tiene su origen en antiguas tradiciones agrícolas. Este nombre se otorga a la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño, cuando los agricultores aprovechaban la luz nocturna adicional para continuar sus labores de recolección. Su resplandor prolongado tras la puesta del sol facilitaba el trabajo en los campos durante las noches de cosecha.

De esta forma forma, la Superluna de octubre será la primera de tres consecutivas que se podrán apreciar en 2025. La siguientes ocurrirán el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, con características similares de brillo y tamaño.

Los astrónomos recomiendan buscar lugares abiertos y despejados, lejos de luces artificiales, para disfrutar plenamente del fenómeno. Observar hacia el este poco después del anochecer permitirá apreciar la salida de la Luna con tonos anaranjados y un efecto visual que la hará parecer aún más grande sobre el horizonte.

Además del espectáculo lunar, el mes de octubre ofrecerá otros eventos astronómicos. Entre ellos, destaca la lluvia de estrellas Oriónidas, que alcanzará su punto máximo entre el 21 y el 22 de octubre, visible también desde gran parte de México bajo cielos despejados.