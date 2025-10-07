Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 9:17 pm

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.

Artículos relacionados

Luego de las agresiones cometidas contra elementos de la policía el pasado 2 de octubre, agentes inconformes decidieron manifestarse en el Zócalo de la CdMx para exigir mejores condiciones de seguridad y la destitución de mandos.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Policías inconformes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) se manifestaron la tarde de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino con la exigencia de destituir a mandos superiores por los hechos ocurridos durante las marchas del pasado 2 de octubre, al no contar con experiencia para realizar sus funciones.

La protesta, conformada por diferentes agrupaciones de la SSC-CdMx, tuvo como principal objetivo el demandar respuestas de las autoridades capitalinas por las agresiones que sufrieron uniformados por parte del llamado "Bloque Negro" durante la marcha conmemorativa por la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968; así como la demanda de contar con equipo adecuado como cascos, escudos y uniformes ignífugos.

Los oficiales exigieron, además, un informe de salud de los compañeros hospitalizados que resultaron lesionados en las agresiones de este grupo de presión que se caracteriza por emplear métodos violentos contra los cuerpos policiacos. De acuerdo con los reportes, fueron 94 elementos de la SSC-CdMex los que resultaron lesionados por este grupo.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal operativo que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

“No estamos en contra de servir a la ciudadanía, pero tampoco queremos seguir saliendo lastimados sin equipo ni respaldo”, comentó un agente que pidió el anonimato para evitar represalias.

Otra oficial que portaba un cartel con la frase "Nos cuidan si los cuidamos" refirió que “nuestros compañeros del 2 de octubre fueron atacados con bombas molotov y apenas hubo apoyo médico o reconocimiento. Estamos exigiendo respeto y protección”.

Manifestantes bloquean circulación

Los policías inconformes iniciaron la protesta frente a las instalaciones del Gobierno capitalino ubicadas en el Zócalo de la CdMx. Posteriormente comenzaron una marcha sobre la calle 20 de Noviembre para después continuar su recorrido con dirección al cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde realizaron un bloqueo de aproximadamente 30 minutos.

Los agentes bloquearon la circulación vehicular sobre Eje Central y avenida Juárez por alrededor de una hora en espera de ser atendidos por personal del Gobierno de la Ciudad de México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
1

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
2

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las agresiones del "bloque negro" ocurridas el 2 de octubre con una publicación del empresario Claudio X. González.
3

La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes sobre las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas.
4

Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

5

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

6

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
7

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
8

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
9

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
10

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La SRE confirmó que Israel ya autorizó la repatriación de los seis mexicanos detenidos ilegalmente por viajar en la Sumud Flotilla; los acompañará el Embajador.
12

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

Claudia Sheinbaum negó que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la 4T durante su mensaje en el Zócalo.
13

"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

14

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

Tortura a activistas de la Flotilla Global Sumud
15

Activistas acusan a Israel de tortura: los metieron a jaulas sin agua ni medicamentos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída.
1

#PuntosyComas ¬ Pesos por votos, la fórmula para un mejor financiamiento a partidos

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.
2

Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

3

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
4

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
5

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

6

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
7

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
8

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
9

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León.
10

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur

11

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

El Senado envía minuta de la reforma a la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados
12

San Lázaro recibe minuta de reforma a Ley de Amparo; "no habrá fast track": Rabadán