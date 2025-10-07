Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

Luego de las agresiones cometidas contra elementos de la policía el pasado 2 de octubre, agentes inconformes decidieron manifestarse en el Zócalo de la CdMx para exigir mejores condiciones de seguridad y la destitución de mandos.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Policías inconformes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) se manifestaron la tarde de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino con la exigencia de destituir a mandos superiores por los hechos ocurridos durante las marchas del pasado 2 de octubre, al no contar con experiencia para realizar sus funciones.

La protesta, conformada por diferentes agrupaciones de la SSC-CdMx, tuvo como principal objetivo el demandar respuestas de las autoridades capitalinas por las agresiones que sufrieron uniformados por parte del llamado "Bloque Negro" durante la marcha conmemorativa por la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968; así como la demanda de contar con equipo adecuado como cascos, escudos y uniformes ignífugos.

Los oficiales exigieron, además, un informe de salud de los compañeros hospitalizados que resultaron lesionados en las agresiones de este grupo de presión que se caracteriza por emplear métodos violentos contra los cuerpos policiacos. De acuerdo con los reportes, fueron 94 elementos de la SSC-CdMex los que resultaron lesionados por este grupo.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal operativo que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

🚨🔔⚡🇲🇽 | 👮Protestan policías por los heridos de los actos vandálicos del 2 de octubre e irregularidades de sus mandos. Frente a las oficinas del Gobierno de la CDMX, exigieron no ser utilizados como carne de cañón ante los grupos de choque pic.twitter.com/EiLnAeo9XW — Azteca (@MORRIS80766176) October 6, 2025

“No estamos en contra de servir a la ciudadanía, pero tampoco queremos seguir saliendo lastimados sin equipo ni respaldo”, comentó un agente que pidió el anonimato para evitar represalias.

Otra oficial que portaba un cartel con la frase "Nos cuidan si los cuidamos" refirió que “nuestros compañeros del 2 de octubre fueron atacados con bombas molotov y apenas hubo apoyo médico o reconocimiento. Estamos exigiendo respeto y protección”.

Manifestantes bloquean circulación

Los policías inconformes iniciaron la protesta frente a las instalaciones del Gobierno capitalino ubicadas en el Zócalo de la CdMx. Posteriormente comenzaron una marcha sobre la calle 20 de Noviembre para después continuar su recorrido con dirección al cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde realizaron un bloqueo de aproximadamente 30 minutos.

Los agentes bloquearon la circulación vehicular sobre Eje Central y avenida Juárez por alrededor de una hora en espera de ser atendidos por personal del Gobierno de la Ciudad de México.