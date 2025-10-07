Trump descalifica a la activista Greta Thunberg; "debería ver a un médico", afirma

Al ser cuestionado sobre la activista Greta Thunberg, Donald Trump se lanzó en su contra al tacharla como una "alborotadora", además de sugerirle que visite a un médico para controlar su ira.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció esta tarde contra la activista sueca Greta Thunberg a quien calificó como "alborotadora" por emprender acciones de apoyo para exigir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

"Tiene problemas para controlar la ira. Creo que debería ver a un médico. Si la ves, para ser tan joven, está muy enojada. Está muy loca. Puedes quedártela. Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, respondió el mandatario estadunidense a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump tienen lugar luego de que la joven formara parte de la Global Sumud Flotilla que recientemente fue interceptada por el ejército de Israel para evitar su llegada a la Franja de Gaza y entregara ayuda humanitaria a los palestinos.

TRUMP ON GRETA THUNBERG: "She's a troublemaker, she has a mental problem, she's crazy, I think she needs to see a doctor. You can take her, take her." He's Projecting, isn't he? pic.twitter.com/NcS4JQTS6x — Khalissee (@Kahlissee) October 6, 2025

Greta Thunberg fue detenida junto con otros 170 integrantes de la embarcación que pretendía llegar a territorio palestino en su intento de frenar el bloqueo. Las fuerzas navales de Israel detuvieron a los tripulantes y los deportaron hacia Grecia.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes. "Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló.

Apenas en junio pasado el Presidente Trump se refirió burlonamente a la activista climática cuando intentó arribar a Gaza en la embarcación Madleen con el mismo propósito, pero también resultó interceptada por el ejército israelí.

En esa ocasión el mandatario declaró que Greta Thunberg "debería asistir a un curso de control de la ira. Esa es mi principal recomendación para ella”.