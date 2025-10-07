Juez vincula a proceso a 4 presuntos implicados en homicidio de B-King y Regio Clown

Un Juez vinculó a proceso a cuatro personas por el homicidio de los músicos colombianos B-King y Regio Clown; seguirán presos mientras concluye la investigación.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez del Estado de México vinculó a proceso a cuatro personas por el delito de homicidio calificado tras el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, llamado Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el pasado 17 de septiembre.

El Juez determinó que los acusados permanecerán recluidos en el penal de Chalco durante los dos meses fijados para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, la autoridad judicial analizará los indicios presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para establecer su grado de responsabilidad.

Entre los señalados se encuentran Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, quien presuntamente facilitó un vehículo Mercedes Benz gris utilizado para trasladar a los colombianos desde Polanco hasta el Estado de México, donde posteriormente fueron encontrados sin vida.

De acuerdo con los informes de la FGJEM, el vehículo fue localizado en un taller de hojalatería, donde se descubrió que había sido modificado para evitar su identificación. Los peritos hallaron en el automóvil un vaso con un popote que contenía saliva de Bayron Sánchez, según los análisis de genética forense realizados por la institución.

En el mismo taller fueron encontrados un bote de pintura y brochas con las que se habrían pintado los rines del automóvil de color rojo, con el fin de alterar su apariencia original. Estos elementos fueron integrados como pruebas en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia, el Juez indicó que los cuatro imputados son considerados, por el momento, “cooperadores” en el doble homicidio, ya que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para acreditarlos como autores materiales del crimen. Sin embargo, permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

Fuentes ministeriales informaron que los detenidos podrían tener vínculos con la organización criminal conocida como la Unión Tepito, presuntamente dedicada a la distribución de droga y otros delitos en la capital del país. Esta posible relación forma parte de las líneas de investigación abiertas por la fiscalía mexiquense.

Pese a ello, el juez de control determinó que los indicios presentados son suficientes para mantener la vinculación a proceso, aunque todavía falta establecer la participación exacta de cada uno de los implicados en el asesinato de los dos músicos originarios de Colombia.

Los músicos son encontrados en Edomex

El hallazgo de los cuerpos se dio el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras confirmarse que coincidían con los perfiles de Sánchez y Herrera. Posteriormente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez identificaron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

"Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán", se lee en un comunicado de aquella ocasión.

De acuerdo con las autoridades de la CdMx, los colombianos fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la colonia Polanco, tras dirigirse a un gimnasio de la zona. Desde ese momento se desconocía su paradero, hasta el día de hoy.

Según la ficha de búsqueda emitida el 18 de septiembre, el DJ Herrera vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

Mientras que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, originario de Santander y criado en Medellín, Colombia, había llegado recientemente a México para ofrecer una serie de conciertos. Un día antes de su desaparición, publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram tras presentarse en la capital: "Muchas gracias, mi México lindo y querido. Agradecido y vamos a romper, desde hoy se vienen cosas grandes".

Entre sus señas particulares se describen una greca en la ceja izquierda y múltiples tatuajes visibles en brazos, cuello y manos.

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, había anunciado en redes sociales una presentación en un club de Insurgentes como parte de las celebraciones por la independencia nacional. El evento se realizó el domingo 14 de septiembre. En su publicación se leía: "No puedes perderte este 14 de septiembre una gran noche de ElectroLab".

La @FiscaliaCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informan que, en coordinación con autoridades del @Edomex , se llevan a cabo labores de búsqueda e investigación 1/4 pic.twitter.com/6hpwS2z4zq — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) September 22, 2025

Ante estos hechos, la FGJEM abrió una investigación por homicidio, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de ambos artistas y asegurar que el caso avance bajo un proceso judicial adecuado.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) reafirmaron su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades correspondientes, con el objetivo de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.