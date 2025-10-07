Juez vincula a proceso a 4 presuntos implicados en homicidio de B-King y Regio Clown

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 10:41 pm

Artículos relacionados

Un Juez vinculó a proceso a cuatro personas por el homicidio de los músicos colombianos B-King y Regio Clown; seguirán presos mientras concluye la investigación.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez del Estado de México vinculó a proceso a cuatro personas por el delito de homicidio calificado tras el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, llamado Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el pasado 17 de septiembre.

El Juez determinó que los acusados permanecerán recluidos en el penal de Chalco durante los dos meses fijados para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, la autoridad judicial analizará los indicios presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para establecer su grado de responsabilidad.

Entre los señalados se encuentran Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, quien presuntamente facilitó un vehículo Mercedes Benz gris utilizado para trasladar a los colombianos desde Polanco hasta el Estado de México, donde posteriormente fueron encontrados sin vida.

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
Los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en México. Foto: Especial

De acuerdo con los informes de la FGJEM, el vehículo fue localizado en un taller de hojalatería, donde se descubrió que había sido modificado para evitar su identificación. Los peritos hallaron en el automóvil un vaso con un popote que contenía saliva de Bayron Sánchez, según los análisis de genética forense realizados por la institución.

En el mismo taller fueron encontrados un bote de pintura y brochas con las que se habrían pintado los rines del automóvil de color rojo, con el fin de alterar su apariencia original. Estos elementos fueron integrados como pruebas en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia, el Juez indicó que los cuatro imputados son considerados, por el momento, “cooperadores” en el doble homicidio, ya que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para acreditarlos como autores materiales del crimen. Sin embargo, permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.
La FGR ya investiga el asesinato de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx. Foto: Especial

Fuentes ministeriales informaron que los detenidos podrían tener vínculos con la organización criminal conocida como la Unión Tepito, presuntamente dedicada a la distribución de droga y otros delitos en la capital del país. Esta posible relación forma parte de las líneas de investigación abiertas por la fiscalía mexiquense.

Pese a ello, el juez de control determinó que los indicios presentados son suficientes para mantener la vinculación a proceso, aunque todavía falta establecer la participación exacta de cada uno de los implicados en el asesinato de los dos músicos originarios de Colombia.

Los músicos son encontrados en Edomex

El hallazgo de los cuerpos se dio el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras confirmarse que coincidían con los perfiles de Sánchez y Herrera. Posteriormente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez identificaron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Sheinbaum prometió que se investigará el asesinato de B-King y Regio Clown, y descartó que este caso pueda afectar la relación de México con Colombia.
Los músicos colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida en el Estado de México. Foto: instagram @bkingoficial y @regioclownn

"Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán", se lee en un comunicado de aquella ocasión.

De acuerdo con las autoridades de la CdMx, los colombianos fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la colonia Polanco, tras dirigirse a un gimnasio de la zona. Desde ese momento se desconocía su paradero, hasta el día de hoy.

Según la ficha de búsqueda emitida el 18 de septiembre, el DJ Herrera vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

Mientras que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, originario de Santander y criado en Medellín, Colombia, había llegado recientemente a México para ofrecer una serie de conciertos. Un día antes de su desaparición, publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram tras presentarse en la capital: "Muchas gracias, mi México lindo y querido. Agradecido y vamos a romper, desde hoy se vienen cosas grandes".

Entre sus señas particulares se describen una greca en la ceja izquierda y múltiples tatuajes visibles en brazos, cuello y manos.

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, había anunciado en redes sociales una presentación en un club de Insurgentes como parte de las celebraciones por la independencia nacional. El evento se realizó el domingo 14 de septiembre. En su publicación se leía: "No puedes perderte este 14 de septiembre una gran noche de ElectroLab".

Ante estos hechos, la FGJEM abrió una investigación por homicidio, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de ambos artistas y asegurar que el caso avance bajo un proceso judicial adecuado.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) reafirmaron su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades correspondientes, con el objetivo de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció esta tarde contra la activista sueca Greta Thunberg a quien calificó como "alborotadora" .
2

Trump descalifica a la activista Greta Thunberg; "debería ver a un médico", afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes sobre las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas.
3

Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
4

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las agresiones del "bloque negro" ocurridas el 2 de octubre con una publicación del empresario Claudio X. González.
5

La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.
6

Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
7

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Claudia Sheinbaum negó que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la 4T durante su mensaje en el Zócalo.
8

"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

9

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

La SRE confirmó que Israel ya autorizó la repatriación de los seis mexicanos detenidos ilegalmente por viajar en la Sumud Flotilla; los acompañará el Embajador.
10

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades.
11

Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
12

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
13

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída.
14

#PuntosyComas ¬ Pesos por votos, la fórmula para un mejor financiamiento a partidos

15

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades.
1

Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció esta tarde contra la activista sueca Greta Thunberg a quien calificó como "alborotadora" .
2

Trump descalifica a la activista Greta Thunberg; "debería ver a un médico", afirma

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída.
3

#PuntosyComas ¬ Pesos por votos, la fórmula para un mejor financiamiento a partidos

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.
4

Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

5

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
6

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
7

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

8

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
9

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
10

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León.
12

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur