Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 10:27 pm

Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Artículos relacionados

El mandamiento judicial no se ha cumplimentado ya que el atacante se encuentra hospitalizado tras arrojarse de un edificio del plantel al verse perseguido y sin posibilidad de escapar.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, estudiante de 16 años y miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur que fue atacado el pasado 22 de septiembre.

El Juez que giró la orden de aprehensión contra Lex Ashton "N" lo acusa de los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas cometidos en agravio de otro alumno y de un trabajador del plantel, quien también requirió atención médica por las lesiones provocadas por el agresor.

El joven de 19 años continúa internado en el Hospital General número dos de Coyoacán, donde se recupera de fracturas en las piernas y el cráneo, razón por la cual no ha podio cumplimentarse la orden de captura.

El atacante permanece bajo custodia policial en el hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer un coágulo en la cabeza que podría provocarle convulsiones o ataques epilépticos.

El coágulo fue retirado exitosamente y, actualmente, se encuentra en recuperación. En cuanto sea dado de alta, las autoridades podrán aprehender al joven para trasladarlo al Ministerio Público correspondiente y ponerlo a disposición del Juez requirente.

El pasado 22 de septiembre el joven estudiante Jesús Israel murió luego de ser atacado con un arma blanca por Lex Ashton "N" que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado. Los reportes indicaron que un trabajador del plantel también resultó herido tras intentar detener al agresor. Tras no poder huir con éxito, el atacante se dirigió a uno de los edificios con tres pisos y se lanzó desde el último nivel.

Los motivos

Las diligencias periciales indicaron que Lex Ashton "N" formaba parte de un grupo social que se autodenomina "incel" -término machista que significa célibes involuntarios- y mantienen una intensa actividad en redes sociales. Este grupo está conformado principalmente por hombres que sostienen un discurso machista y de odio hacia las mujeres.

De acuerdo con lo que puede verse en redes, los "incel" mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

En el mensaje en redes que Lex Ashton "N" publicó puede leerse:

"Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

Tras esta confesión, el joven "incel" se dirigió al plantel donde también estudiaba, con la determinación de atentar contra la vida de las personas e intentar quitarse la vida.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes sobre las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas.
2

Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
3

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las agresiones del "bloque negro" ocurridas el 2 de octubre con una publicación del empresario Claudio X. González.
4

La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
5

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.
6

Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

7

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
8

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
9

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
10

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

Claudia Sheinbaum negó que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la 4T durante su mensaje en el Zócalo.
12

"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
13

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La SRE confirmó que Israel ya autorizó la repatriación de los seis mexicanos detenidos ilegalmente por viajar en la Sumud Flotilla; los acompañará el Embajador.
14

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

15

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades.
1

Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció esta tarde contra la activista sueca Greta Thunberg a quien calificó como "alborotadora" .
2

Trump descalifica a la activista Greta Thunberg; "debería ver a un médico", afirma

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída.
3

#PuntosyComas ¬ Pesos por votos, la fórmula para un mejor financiamiento a partidos

Policías inconformes de la SSC se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas del Gobierno capitalino para exigir la destitución de mandos.
4

Policías de CdMx se manifiestan; exigen destituciones tras ataques del 2 de octubre

5

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
6

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
7

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

8

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
9

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
10

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León.
12

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur