Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

El mandamiento judicial no se ha cumplimentado ya que el atacante se encuentra hospitalizado tras arrojarse de un edificio del plantel al verse perseguido y sin posibilidad de escapar.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, estudiante de 16 años y miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur que fue atacado el pasado 22 de septiembre.

El Juez que giró la orden de aprehensión contra Lex Ashton "N" lo acusa de los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas cometidos en agravio de otro alumno y de un trabajador del plantel, quien también requirió atención médica por las lesiones provocadas por el agresor.

El joven de 19 años continúa internado en el Hospital General número dos de Coyoacán, donde se recupera de fracturas en las piernas y el cráneo, razón por la cual no ha podio cumplimentarse la orden de captura.

El atacante permanece bajo custodia policial en el hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer un coágulo en la cabeza que podría provocarle convulsiones o ataques epilépticos.

El coágulo fue retirado exitosamente y, actualmente, se encuentra en recuperación. En cuanto sea dado de alta, las autoridades podrán aprehender al joven para trasladarlo al Ministerio Público correspondiente y ponerlo a disposición del Juez requirente.

#LoÚltimo🚨I Giran orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, estudiante del CCH Sur, por homicidio y lesiones. La Fiscalía de la #CDMX informó que aún no se cumple, ya que el joven sigue internado en un hospital. pic.twitter.com/pMrgaPJ7I9 — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 7, 2025

El pasado 22 de septiembre el joven estudiante Jesús Israel murió luego de ser atacado con un arma blanca por Lex Ashton "N" que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado. Los reportes indicaron que un trabajador del plantel también resultó herido tras intentar detener al agresor. Tras no poder huir con éxito, el atacante se dirigió a uno de los edificios con tres pisos y se lanzó desde el último nivel.

Los motivos

Las diligencias periciales indicaron que Lex Ashton "N" formaba parte de un grupo social que se autodenomina "incel" -término machista que significa célibes involuntarios- y mantienen una intensa actividad en redes sociales. Este grupo está conformado principalmente por hombres que sostienen un discurso machista y de odio hacia las mujeres.

De acuerdo con lo que puede verse en redes, los "incel" mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

En el mensaje en redes que Lex Ashton "N" publicó puede leerse:

"Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

Tras esta confesión, el joven "incel" se dirigió al plantel donde también estudiaba, con la determinación de atentar contra la vida de las personas e intentar quitarse la vida.