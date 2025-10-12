¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Transformers, Pikachu, Sailor Moon, y hasta los Ternurines forman parte de exposición de 150 piezas en la que dialogan con mitos y leyendas japonesas y conectan el pasado con el presente.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Museo Franz Mayer siempre cuenta con exposiciones que llaman la atención y que invitan a adentrarse en piezas, historia y cultura de este u otros países, que a veces parecieran lejanos, pero que los acercan a través de los objetos y la narrativa de cada muestra, esta no es la excepción, "Japón: del mito al manga" lleva a los visitantes a sumergirse en la cultura de "Tierra del sol naciente".

Ana Carolina Abad, Coordinadora de la exposición “Japón: del mito al manga”, compartió en entrevista a SinEmbargo que en esta exposición los personajes de las leyendas y mitos japoneses dialogan con los productos de la cultura popular actual.

"Creo que todos estamos muy al tanto de que Japón se está convirtiendo o ya es desde hace unos años, en uno de los puntos de turismo y de interés de muchas personas a través no sólo del anime, del manga y de muchos otros productos como el cine también", señaló.

Cuatro espacios clave

Tras cruzar la puerta del Franz Mayer y adquirir la entrada a la exposición, es momento de iniciar el viaje, justo frente a paquetería se encuentra el acceso a la sala de bienvenida de “Japón: del mito al manga” que nos coloca geográfica en el país nipón con un mapa que nos muestra las islas que conforman este archipiélago y una pantalla con un anime como una pequeña muestra de lo que espera adelante.

Cielo

Al seguir el camino indicado se llega a "Cielo" la primera sala, y es que la muestra se estructura en cuatro espacios o ejes temáticos.

"En esta exposición lo que hicieron las curadoras del Victorian Albert Museum fue seccionarlo en cuatro espacios: Cielo, Mar, Bosque y Ciudad, y hablar en cada uno de ellos de alguna leyenda asociado a estos espacios que son relevantes para la cultura japonesa y al mismo tiempo asociarlo con objetos utilitarios, desde el objetos utilitarios desde el siglo XVIII más o menos, grabados del siglo XIX, pero también con toda la producción de juguetes, videojuegos, manga y animación", nos contó Ana.

Justo así, en Cielo encontramos el Sol con elementos como los tambores, el único objeto con el que se puede interactuar, y piezas como "Amanecer en Susaki el día de Año Nuevo" de Utagawa Hiroshigo, jarrones decorados, un peluche, entre otros, además de la leyenda "El pastor de bueyes y la Princesa tejedora".

En el "Cielo" también está la Luna, que de acuerdo a la mitología de Asia oriental, es el hogar de un conejo. Si hablamos de luna y Japón es inevitable no pensar en Sailor Moon y es que el manga y la serie de televisión Pretty Soldier Sailor Moon mostraba muchos elementos de la mitología nipona y la astronomía, si alguna vez fuiste fan de Serena, Rei, Amy, Mina, Rini o Lita, te encantará ver los fotogramas.

Mar

En la sección de mar hay una obra que se roba las miradas: "La gran ola de Kanagawa", una xilografía de Katsushika Hokusai, una de las obras más famosas de Japón en la que una ola de gran tamaño está por "devorar" a tres barcos pesqueros, de fondo el Monte Fuji, observa. Cabe decir que es una estampa original -ya que hay varias impresiones originales- que realmente vale mucho la pena ver.

En esta área también hay un espacio destinado para disfrutar de la proyección de materiales relacionados al océano, además de algunos trajes y platos.

Bosque

En el Bosque hay un bello espacio que simula un árbol y bajo él hay asientos frente a una pantalla, es algo así como sentarse ala sombra del gran árbol a disfrutar de la vista. Ahí también hay elementos como piezas de ropa, pequeñas muñecas. Sin duda algo que atrae la vista es el set de campamento y figuras de animales de Sylvanian Families, es decir, los Ternurines.

Ciudad

Al llegar a la ciudad las luces neón y la moda se hacen presentes con elementos como un Tamagotchi, un Gameboy y piezas de ropa.

"Esta parte de la sección Ciudad habla como de esta tendencia por la moda y el interés de los japoneses por estar siempre a la vanguardia en ese aspecto y tenemos esta pieza que me gusta mucho de Comme des Garçons, que es de la colección Matter Matter, inspirado en la cultura japonesa, pero también el de allá, por ejemplo, que también es Comme des Garçons, pero eh pues con un un estampado de anime[...] es la integración de todas las creaciones desde las infancias hasta los adultos", apuntó Ana Carolina.

El reto

Todas las exposiciones tienen retos en cada una de sus etapas, para esta el crear el espacio y poder sumergir a los visitantes fue el más grande.

"[El reto fue] la construcción de todo lo que ves aquí, el hacer que cada espacio tuviera su carácter y que el recorrido en la exposición fuera como un viaje pasando del cielo al mar, fue complicado, lo hicimos gracias a Andrea Pacheco, nuestra museógrafa, pero creo que eso fue lo que nos costó como donde pusimos más nuestro empeño para poder recibir al público y que el público sintiera como que viajaba a Japón", compartió.

¿Cuándo, dónde y cuánto?

La exposición estará hasta enero del próximo año en el Museo Franz Mayer ubicado en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México.

Hay tiempo para visitarla, pero Ana recomienda no confiarse y dejarlo para el último momento, ya que es cuando hay mas gente. "Para evitar un poco el conflicto al ingreso, sugerimos que compren sus entradas a través de la página web del Museo Franz Mayer y la exposición está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde".

El costo de entrada es de 180 pesos para los adultos y para los niños, estudiantes y maestros con credencial es de 90 pesos.