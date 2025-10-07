Trump aplaza hasta noviembre la aplicación de arancel del 25% a camiones pesados

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 11:04 pm

Donald Trump anunció que Estados Unidos aplicará un arancel del 25 por ciento a los camiones medianos y pesados importados a partir del 1 de noviembre, como parte de su política de protección industrial.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que a partir del 1 de noviembre entrará en vigor un arancel del 25 por ciento sobre todos los camiones medianos y pesados importados al país.

El anuncio fue publicado a través de su red social Truth Social, donde precisó que la medida busca fortalecer la industria nacional de fabricación de camiones y a fin de equilibrar las condiciones del mercado frente a la competencia extranjera, especialmente en el sector automotriz.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados ​​que ingresen a Estados Unidos desde otros países tendrán un arancel del 25 por ciento”, publicó el presidente el lunes, sin ofrecer más detalles.

trump
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que a partir del 1 de noviembre entrará en vigor un arancel del 25 por ciento sobre todos los camiones. Foto: Captura de pantalla

El nuevo arancel sustituye la fecha inicial del 1 de octubre, establecida previamente, y fue pospuesto tras las peticiones de diversas empresas que solicitaron más tiempo para adaptarse a los cambios. A raíz de ello, la medida forma parte de las acciones tomadas bajo la Sección 232, que permite imponer restricciones a las importaciones cuando se considera que afectan la seguridad nacional.

En septiembre, Trump ya había anticipado la intención de fijar un impuesto fronterizo para los camiones de más de 10 mil libras y sus repuestos, argumentando que un pequeño grupo de proveedores extranjeros dominaba el mercado estadounidense mediante prácticas comerciales desleales.

Por su parte, el Departamento de Comercio informó que en 2024 se importaron cerca de 245 mil camiones medianos y pesados a Estados Unidos, con un valor estimado de 20 mil millones de dólares. Las empresas más afectadas por el nuevo arancel serían Freightliner de Daimler Truck Holding AG, Mack Trucks Inc. del Grupo Volvo y Peterbilt y Kenworth de Paccar Inc.

De acuerdo con los datos oficiales, International Motors LLC —antes Navistar— depende casi totalmente de unidades fabricadas en México, mientras que Daimler produce alrededor del 83 por ciento de sus camiones fuera de Estados Unidos. En contraste, Paccar y Volvo mantienen gran parte de su producción dentro del país.

Con ello, la Administración estadounidense también analiza ampliar créditos fiscales para compensar el impacto de los nuevos impuestos y apoyar a las empresas que producen vehículos dentro del territorio nacional. Además, se estudia aplicar gravámenes adicionales a otros sectores, como madera, gabinetes, metales y autopartes.

De esta forma, Donald Trump ha impuesto en los últimos meses una serie de aranceles dirigidos a industrias específicas, incluyendo acero, aluminio, cobre y automóviles, bajo el argumento de fortalecer la economía nacional y proteger el empleo manufacturero.

