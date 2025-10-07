Una nueva relación con Europa

Hace unas semanas, la Comisión Europea le propuso al Consejo de la organización regional la firma y celebración de dos acuerdos comerciales estratégicos: el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur (APEM) y el Acuerdo Global Modernizado UE-México (AGM).

Con esto se hace tangible la decisión europea de relanzar su relación con América Latina, sin duda como respuesta directa o indirecta a las nuevas políticas comerciales del Gobierno de Trump. De acuerdo con Úrsula von der Leyen, actual Presidente de la Comisión Europea, los acuerdos suscritos fortalecerán los lazos económicos y políticos, así como contribuirán a generar oportunidades de exportación, crecimiento económico y empleo.

Aunque la parte económica es sin duda crucial, no hay que olvidar la dimensión cultural y civilizacional. Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover el cuidado del medio ambiente, recurrir al multilateralismo y a la solución pacífica de las controversias, así como impulsar la seguridad internacional.

En lo que se refiere exclusivamente al acuerdo de la Unión Europea con México, este puede profundizar una relación robusta. Para muestra basta un botón: entre el año 2000 y el 2024 el comercio pasó de 18.9 mil millones de dólares a 91.6 mil millones de dólares. Un crecimiento más que significativo. Como resultado de esto la Unión Europea ha sido el tercer socio comercial de México en ese período. La relación estratégica ha sido continúa y se ha visto fortalecida en reuniones como la Cumbre en Comillas, España, en el 2010, la Cumbre de los Cabos, México en el 2012, o la Cumbre de Bruselas en 2015. En lo que tiene que ver con la cooperación no reembolsable, esta asciende ya a 181.72 millones de dólares.

Para el interés mexicano el nuevo tratado debería ser una herramienta que sirva para reducir el déficit de nuestro país con la Unión Europea que, entre el año 2000 y el 2024, creció de 9.3 mil millones de dólares a 44.2 mil millones de dólares. Para ello, necesitamos tener una política industrial más agresiva y una investigación de los mercados europeos mucho más estratégica. Es una pena que una institución sólida que podría ayudar en esta tarea como lo era Pro-México ya no exista. Aunque es cierto que nuestro país ha utilizado parte de las importaciones de Europa para fortalecer nuestras exportaciones a Estados Unidos, lo cierto es que no sería mala idea mejorar nuestra balanza comercial con la Unión Europea.

Al tiempo que el Gobierno estadounidense busca reducir sus relaciones comerciales con el mundo, México tiene una excelente oportunidad de incrementarlas y diversificarlas. Esperemos que el nuevo acuerdo pueda comenzar a implementarse a la brevedad para relanzar nuestro acercamiento estratégico con el viejo continente.