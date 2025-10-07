Autoridades buscan al chofer del padre Pantaleón; creen que participó en su homicidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Secretaria de Gobernación "ha estado también en contacto desde el primer momento con la iglesia católica" tras darse a conocer el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la mañana de este martes que las autoridades buscan al chofer del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, ya que podría haber participado en su homicidio, el cual se confirmó ayer en Guerrero.

"Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, él muere arriba de su camioneta. Lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer", dijo desde Palacio Nacional.

García Harfuch aseguró que las autoridades están realizando la "búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona", a fin de esclarecer el asesinato de Bertoldo Pantaleón, quien fue hallado sin vida el lunes, es decir, dos días después de su desaparición.

"El móvil no lo tendríamos todavía. Es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos", afirmó durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-¿Su propio chofer es quien le dispara? -le preguntó un reportero.

-Es una de las hipótesis de la Fiscalía -respondió Harfuch.

-¿Tenían ya algún alertamiento por parte de este sacerdote de que hubiera recibido amenazas? -le cuestionó.

-Al momento no tenemos nosotros conocimiento, sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales -prometió el funcionario federal.

Asimismo, señaló que "fue un delito muy, muy lamentable en la zona", por lo que las autoridades van a "apoyar en todo a la Fiscalía". "Pero al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto", agregó.

En tanto, la Presidenta Sheinbaum compartió que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encargada de la Secretaría de Gobernación (Segob), "ha estado también en contacto desde el primer momento con la iglesia católica".