Los mexicanos secuestrados por Israel ya fueron liberados; faltan varios activistas.

Los seis connacionales fueron recibidos en Jordania por autoridades mexicanas y ya se encuentran en ruta hacia la Ciudad de México.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) logró la repatriación de seis mexicanos que se encontraban detenidas en Israel tras participar en la Global Sumud Flotilla, como parte de una misión humanitaria en Gaza. La embarcación fue interceptada en aguas internacionales y sus integrantes fueron arrestados por autoridades israelíes.

A través de un comunicado, la Cancillería notificó que las personas repatriadas —Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán— fueron trasladadas a Amán, Jordania.

"Fueron recibidas por el Embajador de México en ese país [Jacob Prado], junto con su homólogo mexicano en Israel [Mauricio Escareno], quienes las acompañarán hasta su llegada a la Ciudad de México", detalló la dependencia federal.

También agradeció el respaldo internacional que permitió concretar el traslado: “La Cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país.”

Desde el inicio del caso, la SRE se mantuvo en contacto directo con los familiares de las personas detenidas. En su mensaje reiteró que “su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior.”

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos

Este operativo de repatriación se concretó tras la autorización oficial del Gobierno israelí, obtenida ayer. El mismo lunes, el Embajador Mauricio Escareno realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encontraban en el centro de detención de Ktziot, donde “se les compartió información sobre su próxima repatriación a México", para la cual ya se había logrado autorización del Gobierno israelí y realizaría en coordinación con las embajadas en la región.

La dependencia federal también informó que mantenía contacto permanente con sus familiares y que se habían hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos. Como parte del protocolo de protección, se estableció que el Embajador Escareno acompañaría personalmente a las y los connacionales durante su trayecto de regreso.

El domingo, la Cancillería había reportado que el Embajador se entrevistó con los mexicanos detenidos para asegurar su salud e integridad física. Además, sostuvo una nueva reunión con sus familias, a quienes confirmó que las y los mexicanos se encontraban en buen estado y aceptaron voluntariamente su repatriación a México.

La Global Sumud Flotilla fue integrada por activistas de más de 20 países, entre ellos México, Suecia, Grecia, Francia, Irlanda y Estados Unidos. El Gobierno israelí informó esta semana la deportación de 171 activistas, incluida la joven sueca Greta Thunberg, mientras negó haber incurrido en abusos bajo custodia. Sin embargo, medios internacionales como The Guardian reportaron condiciones precarias de detención, incluyendo celdas infestadas de chinches y escasez de alimentos.

España repatria a 48; queda una activista detenida

En España, ya llegaron los 27 ciudadanos deportados desde Atenas, quienes fueron distribuidos en vuelos comerciales a Bilbao y Barcelona, y en un avión militar a Madrid. Los aeropuertos se llenaron de familiares y simpatizantes con banderas palestinas para recibirlos.

No obstante, aún queda una participante española -Reyes Rigo- retenida en Israel, acusada de haber mordido a una doctora durante un examen médico, según fuentes gubernamentales citadas por El País.

Este grupo se suma a los 21 activistas españoles que aterrizaron en Madrid la noche anterior, en medio de una ola de deportaciones que ya supera los 340 participantes de la flotilla.

Mientras tanto, en El Cairo han iniciado negociaciones entre delegaciones de Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, para definir los términos de un posible intercambio de rehenes.