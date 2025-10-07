“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

La activista sueca respondió con ironía al Presidente de EU, a quien agradeció de forma sarcástica su aparente preocupación por ella después de descalificarla públicamente.

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS).- La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y dijo tomarlos en serio, teniendo en cuenta que sería él quien tenía “problemas para gestionar la ira”.

“He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad y agradezco que se preocupe por mi salud mental”, señaló Thunberg en redes sociales, horas después de que el mandatario norteamericano la tachara de “alborotadora” y dijera que “debería ver a un médico”.

La joven sueca, deportada desde Israel tras formar parte de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza, asumió las “recomendaciones”, afirmando que era Trump quien también, “a juzgar por su impresionante trayectoria”, tenía problemas para gestionar sus niveles de enfado.

Thunberg, que ya en otras ocasiones había respondido a críticas de Trump, reclamó el lunes desde Atenas una mayor atención internacional ante el “genocidio” que estaría perpetrando Israel en la Franja de Gaza. Fue una de las más de 400 activistas interceptadas tras el abordaje a la Global Sumud Flotilla.