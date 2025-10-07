El homicidio cae 32% en un año. Un récord de 10 años. Aún es mucho, pero son 27 menos

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 8:25 am

El homicidio cae 32 por ciento en un año: SESNSP.

Con datos de las 32 fiscalías estatales, el Secretariado Ejecutivo confirmó que septiembre de 2025 es el mes con menor incidencia de homicidio doloso en los últimos 10 años.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el homicidio doloso en México registró una caída del 32 por ciento en el último año, alcanzando en septiembre de 2025 el nivel más bajo en una década.

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva con cifras al 30 de septiembre, Figueroa destacó que “la Administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este septiembre cerró en 59.5”.

"Esta disminución que, como señalaba, es de 32 por ciento, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios que los que se registraron en septiembre de 2024", detalló en la conferencia matutina de la mandataria federal.

