Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Dos excolaboradores de Bermúdez Requena aceptaron revelar información a la FGR acerca de los vínculos del exsecretario de Seguridad de Tabasco con el grupo criminal La Barredora.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer este martes que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se negó a dar su declaración ante autoridades estatales respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.

Respecto al amparo que solicitó el exfuncionario tabasqueño para evitar que se ejecute una segunda orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, el Fiscal aseguró que "no le va a servir de nada".

Durante la conferencia presidencial de este día, Gertz Manero informó acerca de los avances en la investigación que involucra al extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López, por su presunta relación con un una organización delictiva.

En primer lugar, el Fiscal explicó que la investigación en contra de Bermúdez Requena inició en el año 2024, a raíz de una denuncia por casos de extorsión en contra de gasolineros; derivado de dicha indagatoria fue posible establecer que él y varios de sus colaboradores estuvieron involucrados en delitos del fueron común.

Una vez que las autoridades estatales obtuvieron la orden de aprehensión en contra del exsecretario de seguridad solicitaron el apoyo de la FGR para que les ayudara a localizarlo luego de haber abandonado el país.

"Se hizo un trabajo muy minucioso, se obtuvo la ficha roja y a partir de ese momento, con el apoyo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo en ese lugar", explicó Gertz

El titular de la FGR recalcó que el Gobierno de Paraguay "hizo un trabajo realmente muy valioso" al decidir expulsar a Bermúdez Requena para regresarlo a territorio mexicano, donde se ejecutó la orden de aprehensión en su contra obtenida por autoridades de Tabasco.

Gertz Manero reveló que el exfuncionario se negó a declarar ante las autoridades tabasqueñas, sin embargo, explicó que durante la audiencia intermedia él o sus abogados estar+an obligados a dar una declaración respecto a su presunta relación con La Barredora.

"Sí él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron y eso nos va a permitir fortalecer nuestro proyecto de carácter federal", explicó.

Excolaboradores de Bermúdez Requena revelaron su vínculo con La Barredora

El titular de la FGR reveló que fue posible establecer el vínculo entre Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal La Barredora gracias a la información proporcionada por dos de sus excolaboradores que estuvieron con él cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

"Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas, con eso obtuvimos la orden de aprehensión federal". explicó Gertz.

Finalmente, el Fiscal recalcó que las investigaciones "van por buen camino".