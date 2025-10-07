VIDEO ¬ Homenaje a Charlie Kirk, explosiones, rock y autoelogios: Milei en concierto

Javier Milei ofreció un concierto ante miles de seguidores en las semanas previas a unas elecciones legislativas claves para la continuidad o no de su Gobierno, en medio de la polémica por la renuncia del principal candidato de su partido por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– "Yo que viví entre fachistas […], yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal", cantó, con voz ronca y mirando la letra a sus pies en las pantallas, de la canción del legendario Charly García, frente a miles de personas, en un show no tan improvisado de rock, algo de karaoke, cánticos contra la oposición a su Gobierno, elogios a los libertarios, a Donald Trump, a Charlie Kirk y a Israel, y promesas a semanas de unas elecciones cruciales. Así presentó su nuevo libro el Presidente de Argentina, Javier Milei.

El mandatario argentino, con su clásica chamarra de cuero negra y el pelo revuelto, realizó su soñado concierto rockero en uno de los principales auditorios de la ciudad de Buenos Aires, con capacidad para 15 mil personas. Abarrotado, el recinto lo recibió con euforia, cantó con él seis canciones clásicas del rock argentino –y además, a capela, el himno nacional– y, apenas después de todo eso, vivieron la presentación de La construcción del milagro, el nuevo libro de Milei.

"Libre, como el Sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar", entonó Milei la canción de Nino Bravo. Su "banda presidencial" estuvo compuesta por, entre otros, los diputados Lilia Lemoine y, en la batería, Bernie Benegas Lynch. Su hermano, Joaquín Benegas Lynch, candidato a Senador, estuvo en los bajos. Desde la primera fila, Karina Milei, a quienes algunos señalan como el verdadero poder en Argentina, los miraba como el resto de los asistentes: con arrebato.

"Demoliendo Hoteles":

Porque Javier Milei interpretó esa canción de Charly García para la presentación de su libro en el Movistar Arena pic.twitter.com/fERkrBCuH8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2025

Oíd mortales el grito sagrado: LIBERTAD LIBERTAD LIBERTAD!!! pic.twitter.com/VfZ4u5M0nQ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 7, 2025

Milei entró al recinto la noche del lunes mientras en las pantallas se proyectaban videos de derrumbes de edificios y explosiones de bombas atómicas. Tardó varios minutos en alcanzar el escenario, abrazó a Karina y luego comenzó con "Demoliendo Hoteles", una canción icónica que Charly García popularizó tras el final de la dictadura militar (1976-1983) como un himno contra la represión y el autoritarismo. El mandatario, que cambió la letra de las canciones en varias ocasiones, entonó: "Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles de La Libertad Avanza", su partido. "Soy capitalista, yo soy capitalista, liberal", entonó en otro momento.

Un mitin para limpiarse la imagen

Pero la realidad dista del milagro que presumió Milei la noche del lunes. Argentina está a unas semanas de las elecciones legislativas nacionales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Ahí, se definirá si Milei contará con un Congreso oficialista o uno opositor, de cara a sus dos últimos años de su mandato, que termina en 2027, aunque tiene opción de ir por la reelección por otros cuatro años.

Sin embargo, la situación no marcha bien. El peronismo, la principal oposición a Milei, arrasó en las eleciones de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y un termómetro de lo difícil que será para el partido en el poder, La Libertad Avanza, de triunfar el próximo 26 de octubre.

Presidente de la Nación. A su derecha, diputada nacional. Toca la batería otro diputado nacional. Tres veces fuimos a votar. Nunca en la vida se los voy a perdonar pic.twitter.com/ewB49yrt3h — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 7, 2025

Pero la situación empeoró en las últimas horas previas al concierto-mitin-presentación de libro: el domingo, 20 días antes de la jornada electoral, José Luis Espert, aspirante a Diputado primero del partido de Milei en la Provincia de Buenos Aires, renunció a su candidatura, acusado de recibir pagos del empresario Federico “Fred” Machado, involucrado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Espert era uno de los invitados principales al evento del lunes, pero su renuncia horas antes a la candidatura dejó huérfano de su principal candidato a Milei, quien no mencionó a su aliado, ni las acusaciones en su contra. Tampoco mencionó los otros dos grandes casos de corrupción política de su Gobierno, ambos sucedidos este año: la trama fraudulenta de Libra, la criptomoneda que el mandatario promocionó y que resultó ser una estafa, ni los audios atribuidos a Karina Milei, donde supuestamente se revelan "mordidas" a la hermana del Presidente que salen directamente del presupuesto para personas con discapacidad.

Milei, en defensa de Israel y de Charlie Kirk

A lo largo del concierto, Milei entonó cánticos contra la oposición. "Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra", dijo en un momento del evento. "Tobillera, Cristina tobillera, Cristina tobillera", cantó con los diputados que lo acompañaban en su "banda", en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene prisión domiciliaria por un caso donde benefició a un empresario con obras viales.

"Esto es para vos, Charlie" Javier Milei le dedicó su presentación a Charlie Kirk, militante conservador asesinado en Estados Unidos, y aseguró: "Vive en cada uno de nosotros".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/CSpoJfXTZj — Corta (@somoscorta) October 7, 2025

"Tira piedras, kuka tira piedras", entonó también Milei y su banda, acompañados por los miles de asistentes. El mandatario popularizó el término despectivo "kuka", referido a los kirchneristas, o seguidores de la expresidenta, pero suele llamar así a cualquier oposición que venga desde la izquierda.

Sin embargo, Milei cerró su concierto con un mensaje "con toda seriedad". "Israel es el bastión de Occidente, y por eso los terroristas y la izquierda están juntos, porque saben que destruyendo a Israel destruyen el mundo y la cultura judeocristiana”, dijo. Además, pidió por la liberación de "todos los rehenes" israelíes, incluidos tres ciudadanos argentinos.

Milei, quizá el único aliado de Israel en la región, y cercano a su Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, no se refirió nunca al genocidio israelí en Gaza, pero sí entonó un fragmento de la "Hava Naguila", una canción celebratoria hebrea, antes de cerrar la primera parte de su evento.

Además, tuvo tiempo de homenajear al Presidente estadounidense Donald Trump y a Charlie Kirk, el influencer de ultraderecha de Estados Unidos (EU) que fue asesinado durante un mitin en una universidad. "Intentaron asesinar a Jair Bolsonaro, intentaron asesinar a ese coloso del mundo que es Donald Trump y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos Charlie, gran seguidor", indicó Milei.

[AHORA] "Israel es el bastión de Occidente": Milei pidió por la libertad de "todos los secuestrados" y apuntó contra "la izquierda" porque está junto a "los terroristas". https://t.co/pPISEgNmwy pic.twitter.com/OPgA2ZG6yn — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 7, 2025

"Charlie recorría campus, daba el debate, no lo soportaron y lo tuvieron que matar. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros", añadió, en referencia al cuestionado discurso de odio y difusión de fake news que el influencer solía vomitar en sus eventos. "Se instaló también lo políticamente correcto, eso se instaló en los medios de comunicación y las peleas que uno tenía que dar en televisión eran parecidas a las de Gladiator", completó Milei.

Las promesas de campaña de Milei

Tras el concierto, y luego de un breve receso para tomarse un baño y volver "vestido como Presidente", Milei por fin presentó su libro, acompañado de Manuel Adorni, su portavoz en la Casa Rosada. "Tengan confianza", dijo el Presidente, "que no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene. Se va a terminar la inflación en la Argentina".

Hasta este martes, el dólar equivale a mil 429 pesos. Y el milagro es difícil de ver. En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contrajo un 0.1 por ciento en el segundo trimestre de 2025, respecto de los primeros tres meses del año.

No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de la República Argentina en medio de una crisis ecónomica fenomenal y escándalos de narcotráfico pic.twitter.com/iodlD4Il2Z — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 7, 2025

La caída intertrimestral se explicó por un descenso de las exportaciones en un 2.2 por ciento, del consumo privado en un 1.1 por ciento y de la inversión (formación bruta de capital fijo) en un 0.5 por ciento, mientras que las importaciones mermaron un 3.3 por ciento, detalló la entidad estatal.

A pesar de su éxito parcial contra la inflación, Milei "no solucionó otra causa fundamental de la inflación argentina: la dependencia de una moneda cuyo valor está vinculado al dólar", de acuerdo con el diario conservador estadounidense The Wall Street Journal. "Mucho después de que otros países permitieran que sus monedas flotaran con relativa libertad, Argentina persiste con un tipo de cambio fijo, por temor a que la devaluación se refleje rápidamente en los precios de las importaciones y la inflación”, agrega el diario especializado en finanzas.

Esto ha provocado que al "milagro argentino" lo tenga que rescatar Estados Unidos. Es decir, Milei endeudará aún más a sus compatriotas. Hace un par de semanas, el Departamento del Tesoro de EU anunció que negocia una línea swap de 20 mil millones de dólares con funcionarios argentinos, así como la compra de deuda procedente de este país, para "evitar una mayor volatilidad" en Argentina, en lo que ha sido visto como un "salvavidas" económico para el Gobierno de Milei antes de las elecciones.

"El Tesoro negocia actualmente con funcionarios argentinos una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", escribió el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

Estados Unidos también está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria "cuando las condiciones lo justifiquen", además de negociar con el Gobierno de Javier Milei para poner fin a la tax holiday para los productores de materias primas que convierten divisas.

Además, el Tesoro estadounidense confirmó su predisposición a conceder "un importante" crédito contingente a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y ha añadido que mantiene activas conversaciones con el equipo del presidente Milei para hacerlo.

El mandatario argentino aceptó el lunes, por ejemplo, el "espanto" de tener 12 millones de pobres, pero, dijo, "es mejor que lo que teníamos antes y vamos en la dirección correcta".

POLÍTICA DEL ESPECTÁCULO En la hiperrealidad, lo simbólico reemplaza a lo real. El presidente no gobierna sobre la realidad, sino desde una narrativa de ficción y fuga preocupantes. La imagen del “rockstar” que canta mientras se suceden hechos de corrupción, faltas de integridad… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 7, 2025

Ante ese contexto, Milei recordó a sus simpatizantes:"Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen. No aflojen", gritando la última frase. Luego, dejó entrever su intención de buscar la reelección en 2027, con una nueva promesa desmesurada: "Si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, les estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares que no van a pagar mas de impuestos", dijo ante el vitoreo del auditorio.

Las reacciones al concierto

En las redes sociales, las críticas y burlas no se hicieron esperar en Argentina, a pesar del apoyo que recibió Milei entre sus simpatizantes, que calificaron en algunos casos el evento como "el mejor concierto de la historia" en la tierra de Carlos Gardel, Atahaulpa Yupanqui y Gilda.

Los usuarios señalaron sobre todo la hipocresía de Milei, quien ha acusado a varios artistas de realizar conciertos "gratuitos" cobrando del Estado en pasadas administraciones. "Es lo que está haciendo él, con la guita [dinero] del Estado cumplió su sueño reprimido de ser querido", señaló una usuaria. "Es una vergüenza, no llegamos a fin de mes y este tipo se divierte", puso otra persona.

Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 7, 2025

Pero en el terreno político también hubo cuestionamientos, incluso de aliados como el Diputado Ricardo López Murphy: "Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder", precisó en X, antes Twitter.

Otro Diputado, líder de la Coalición Cívica, afirmó que Milei "no gobierna sobre la realidad, sino desde una narrativa de ficción y fuga preocupantes". "La imagen del ‘rockstar’ que canta mientras se suceden hechos de corrupción, faltas de integridad y graves problemas vinculados a algunos de sus candidatos y al Gobierno desde febrero hasta la fecha, y mientras persiste una falta de empatía que debería conmovernos y escandalizarnos", completó.

En eso coincidió Axel Kicillof, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ahora mismo el principal opositor del Gobierno: “Milei está fuera de la realidad. Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, expresó a la cadena de televisión C5N.

Incluso la conservadora María Eugenia Talerico, candidata al Congreso, dijo a La Nación que "el momento no está para esta fiesta. Me parece una burla, disociado, me provoca consternación", con emoción en la voz.