"Micky Hair" fue asesinado en ataque directo: Harfuch; lo estuvieron vigilando, dice

Miguel Ángel de la Mora, conocido como "Micky Hair", fue asesinado durante un ataque directo y no en un asalto fallido, aseguró Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer este martes que el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como "Micky Hair", se trató de un ataque directo y que sus agresores lo estuvieron vigilando antes de cometer el crimen.

Durante la conferencia presidencial matutina de este día, el Secretario de Seguridad fue cuestionado sobre el avance de las investigaciones del asesinato del joven estilista, quien fue atacado a tiros en la zona de Polanco, en la Ciudad de México (CdMx), la noche del pasado 29 de septiembre del 2025.

Al respecto, el funcionario aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina cuentan con avances significativos en las indagatorias respecto a este caso, por lo que dentro de poco se darán a conocer resultados.

Recalcó que la SSPC trabaja de manera coordinada con ambas dependencias capitalinas para realizar las indagatorias correspondientes en torno al asesinato de "Micky Hair".

"Hemos estado en comunicación con la Fiscal Bertha [Alcalde] y también con el jefe de la Policía, Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y van a tener resultados muy pronto", dijo Harfuch.

Desde Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad reiteró que el homicidio del estilista se trató de un ataque directo y no de un intento fallido de asalto.

Harfuch agregó que el atentado en el que perdió la vida "Micky Hair" consistió en una acción bien planeada, pues sus agresores lo tuvieron bajo vigilancia antes de perpetrar el ataque.

