¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina? ¡Ya iniciaron pagos! Checa cuándo cobras

Las y los estudiantes de secundaria que son beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos durante todo el ciclo escolar.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Si tienes hijas o hijos que asisten a una secundaria pública y son beneficiarios de la Beca Rita Cetina, te tenemos buenas noticias, pues ya se dio a conocer el calendario de pagos con los días en los que se realizará el primer depósito del ciclo escolar 2025-2026, es decir, el correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Este programa social, creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a las familias de estudiantes que cursan la educación básica en escuelas públicas de todo el país, con la posibilidad de recibir 700 pesos adicionales en caso de tener más de una o un menor en ese nivel, aunque por ahora se proporciona únicamente a quienes están en secundaria.

El principal objetivo de dicha ayuda es garantizar que las y los menores que asisten a preescolar, primaria o secundaria no se vean obligados a abandonar sus estudios debido a la falta de recursos.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Programas para el Bienestar anunció que las y los estudiantes de secundaria que se registraron como beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán el pago del apoyo de mil 900 pesos, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026, durante el mes de octubre.

Los depósitos de dicha ayuda se realizarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que le fue entregada a cada familia, esto en el día que les corresponde de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, según lo establecido en el siguiente calendario:

Lunes 6 de octubre: letras A y B.

Martes 7 de octubre: letra C.

Miércoles 8 de octubre: letras D, E y F.

Jueves 9 de octubre: letra G.

Viernes 10 de octubre: letras H, I, J, K y L.

Lunes 13 de octubre: letra M.

Martes 14 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 15 de octubre: letra R.

Jueves 16 de octubre: letra S.

Viernes 17 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

📅 ¡A partir de hoy y hasta el 17 de octubre se realizará el pago de la #BecaRitaCetina! 🎉 💳✅ Recibirán sus recursos las familias que ya cuentan con la tarjeta del @bbienestarmx en el día correspondiente a la letra inicial del primer apellido de la persona titular. pic.twitter.com/E53ZT2430s — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 6, 2025

¿Cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar: