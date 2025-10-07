Investigadores identifican a 2 presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 12:50 pm

Identifican a dos presuntos responsables de amenazas en la UNAM.

Artículos relacionados

La máxima casa de estudios informó que ya se iniciaron acciones legales contra los implicados, en coordinación con las autoridades capitalinas.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este martes que ya fueron identificados al menos dos presuntos responsables de difundir falsas amenazas de violencia contra las instalaciones y su comunidad, por lo que las autoridades competentes iniciaron los procedimientos legales correspondientes.

La máxima casa de estudios detalló que los hallazgos surgieron de las indagatorias realizadas tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Policía Cibernética, con quienes mantiene colaboración directa.

“La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido informada que, como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se han identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir  falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad”, señaló en un comunicado.

La institución confirmó que los implicados ya fueron citados a declarar para "proceder conforme a derecho" y sostuvo su compromiso con la seguridad de quienes forman parte de la universidad.

"La Universidad de la Nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas", agregó, e hizo un llamado a la comunidad universitaria a no replicar mensajes sin confirmar y a mantenerse informada.

Suspenden clases en Facultad de Economía

La información se dio a conocer horas después de que se activaran medidas de seguridad en la Facultad de Economía por una advertencia anónima colocada en uno de sus edificios. Aunque no se trató de una amenaza de bomba, la dirección de la Facultad calificó el mensaje como una posible agresión contra integrantes de la comunidad, lo que motivó el desalojo de las instalaciones y la suspensión de actividades presenciales.

Como medida preventiva, se decidió retomar las clases en modalidad virtual a partir de este martes y hasta nuevo aviso. También se canceló la inauguración del 18 Diálogo Nacional por un México Social y la conferencia magistral que impartiría el Rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En un comunicado adicional, Economía informó que se realizó una revisión exhaustiva de los edificios A y B por parte de la Comisión Local de Seguridad, y que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Investigación por amenazas.

Gobierno federal ofrece apoyo en seguridad a la UNAM

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que, hasta ese momento, las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) sobre las amenazas de bomba en otros planteles de la UNAM no habían arrojado resultados.

La mandataria federal destacó que “todas las amenazas que se denunciaron o que se hicieron públicas resultaron ser negativas”, y aseguró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, mantenía comunicación permanente con el rector de la UNAM y con las áreas de seguridad de la universidad.

Además, la titular del Poder Ejecutivo recordó que se trabaja en un programa especial de atención a jóvenes, enfocado en salud mental y actividades de integración, tras el homicidio de un estudiante del CCH Sur, ocurrido recientemente.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que las investigaciones sobre amenazas no interfieren con la autonomía de la máxima casa de estudios: “En cualquier tipo de llamada de amenaza de bomba o de cualquier riesgo, la Secretaría de Seguridad trabaja primero para verificar la veracidad o la gravedad de la llamada y en todos los casos la responsabilidad es ubicar a quien hizo la llamada, el origen, de dónde vino, porque muchas son, como saben, de extorsión o de broma”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

+ Sección

Galileo

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.
1

“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora. 
2

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
3

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

4

Medallista mexicano da consejos para hacer trampa durante el Maratón de Chicago (VIDEO)

Un Juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N", el asesino del joven Jesús Israel, miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades.
5

Juez gira orden de aprehensión en contra de Lex Ashton "N" por ataque en el CCH-Sur

Trump abrió la puerta al fin del T-MEC y realizar acuerdos bilaterales con México y Canadá.
6

No le fue bien a Carney, parece. Trump plantea acuerdos separados con México y Canadá

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
7

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

La SRE logró la liberación y el inicio de la repatriación de los seis mexicanos que estaban detenidos en Israel tras participar en la Global Sumud Flotilla.
8

Los mexicanos secuestrados por Israel ya fueron liberados; faltan varios activistas

Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo.
9

Sheinbaum insiste en eliminar retroactividad de Ley de Amparo; pide ayuda a diputados

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que las autoridades buscan al chofer de Bertoldo Pantaleón, ya que podría haber participado en su homicidio.
10

Autoridades buscan al chofer del padre Pantaleón; creen que participó en su homicidio

Identifican a dos presuntos responsables de amenazas en la UNAM.
11

Investigadores identifican a 2 presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

12

La ciencia contra las mentiras

El título de esta columna, “El peor de todos”, es porqueAlejandro Moreno, dirigente del PRI, es el político peor evaluado a ojos de la opinión pública.
13

El peor de todos

Embarazo adolescente en México.
14

DATOS ¬ Nacen 22 bebés por día de mamás menores de 15. Casi siempre hay abuso sexual

15

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump abrió la puerta al fin del T-MEC y realizar acuerdos bilaterales con México y Canadá.
1

No le fue bien a Carney, parece. Trump plantea acuerdos separados con México y Canadá

Identifican a dos presuntos responsables de amenazas en la UNAM.
2

Investigadores identifican a 2 presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.
3

“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo.
4

Sheinbaum insiste en eliminar retroactividad de Ley de Amparo; pide ayuda a diputados

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora. 
5

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que las autoridades buscan al chofer de Bertoldo Pantaleón, ya que podría haber participado en su homicidio.
6

Autoridades buscan al chofer del padre Pantaleón; creen que participó en su homicidio

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el homicidio doloso tuvo una caída de 32% en el último año.
7

El homicidio cae 32% en un año. Un récord de 10 años. Aún es mucho, pero son 27 menos

"Priscilla" cobró fuerza hasta convertirse en huracán de categoría 2, por lo que se espera que ocasione lluvias potentes en al menos seis estados del país.
8

"Priscilla" se fortalece a huracán categoría 2; dejará potentes lluvias en 6 estados

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".
9

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

La SRE logró la liberación y el inicio de la repatriación de los seis mexicanos que estaban detenidos en Israel tras participar en la Global Sumud Flotilla.
10

Los mexicanos secuestrados por Israel ya fueron liberados; faltan varios activistas

Embarazo adolescente en México.
11

DATOS ¬ Nacen 22 bebés por día de mamás menores de 15. Casi siempre hay abuso sexual

12

Trump aplaza hasta noviembre la aplicación de arancel del 25% a camiones pesados