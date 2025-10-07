Investigadores identifican a 2 presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

La máxima casa de estudios informó que ya se iniciaron acciones legales contra los implicados, en coordinación con las autoridades capitalinas.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este martes que ya fueron identificados al menos dos presuntos responsables de difundir falsas amenazas de violencia contra las instalaciones y su comunidad, por lo que las autoridades competentes iniciaron los procedimientos legales correspondientes.

La máxima casa de estudios detalló que los hallazgos surgieron de las indagatorias realizadas tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Policía Cibernética, con quienes mantiene colaboración directa.

“La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido informada que, como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se han identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad”, señaló en un comunicado.

La institución confirmó que los implicados ya fueron citados a declarar para "proceder conforme a derecho" y sostuvo su compromiso con la seguridad de quienes forman parte de la universidad.

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

"La Universidad de la Nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas", agregó, e hizo un llamado a la comunidad universitaria a no replicar mensajes sin confirmar y a mantenerse informada.

Suspenden clases en Facultad de Economía

La información se dio a conocer horas después de que se activaran medidas de seguridad en la Facultad de Economía por una advertencia anónima colocada en uno de sus edificios. Aunque no se trató de una amenaza de bomba, la dirección de la Facultad calificó el mensaje como una posible agresión contra integrantes de la comunidad, lo que motivó el desalojo de las instalaciones y la suspensión de actividades presenciales.

Como medida preventiva, se decidió retomar las clases en modalidad virtual a partir de este martes y hasta nuevo aviso. También se canceló la inauguración del 18 Diálogo Nacional por un México Social y la conferencia magistral que impartiría el Rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En un comunicado adicional, Economía informó que se realizó una revisión exhaustiva de los edificios A y B por parte de la Comisión Local de Seguridad, y que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Investigación por amenazas.

Gobierno federal ofrece apoyo en seguridad a la UNAM

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que, hasta ese momento, las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) sobre las amenazas de bomba en otros planteles de la UNAM no habían arrojado resultados.

La mandataria federal destacó que “todas las amenazas que se denunciaron o que se hicieron públicas resultaron ser negativas”, y aseguró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, mantenía comunicación permanente con el rector de la UNAM y con las áreas de seguridad de la universidad.

Además, la titular del Poder Ejecutivo recordó que se trabaja en un programa especial de atención a jóvenes, enfocado en salud mental y actividades de integración, tras el homicidio de un estudiante del CCH Sur, ocurrido recientemente.