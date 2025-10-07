No le fue bien a Carney, parece. Trump plantea acuerdos separados con México y Canadá

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 1:16 pm

Trump abrió la puerta al fin del T-MEC y realizar acuerdos bilaterales con México y Canadá.

El Presidente Trump ha dicho desde el Despacho Oval que el T-MEC podría negociarse y sería bueno, pero también dijo que podrían hacerse "acuerdos diferentes" con México y Canadá.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, predijo que Canadá y su país llegarán a un acuerdo sobre aranceles, pero abrió la posibilidad a pactos comerciales individuales con México y Canadá. No parece que al Primer Ministro Mark Carney le fuera tan bien en su visita a la Casa Blanca. Se subió a su caravana alrededor de las 2:32 de la tarde hora de Washington y ya no respondió preguntas.

Luego, Trump explicó que le había planteado a Carney que ambos países tienen un “conflicto natural”. Estados Unidos quiere dejar de importar automóviles de Canadá, punto. Tampoco quiere su acero. “Tenemos un conflicto natural. También nos tenemos un gran amor mutuo, nos tenemos un gran amor el uno al otro. Amo a Canadá. El problema es que ellos quieren una empresa automotriz y yo quiero una empresa automotriz. Ellos quieren acero y nosotros queremos acero”.

El Presidente estadounidense reclamó que EU “siempre le dio todo a Canadá”, pero los estadounidenses ahora “quieren fabricar su propio acero y sus automóviles”.

Trump retomó su discurso sobre la anexión de Canadá. Cuando Carney lo halagó por sus “esfuerzos para negociar un acuerdo de paz en Gaza”, se sacó lo de un esfuerzo para fusionar “Canadá y los Estados Unidos”.

–Es broma –dijo Trump.

—No era ahí a donde iba —respondió Carney.

Antes. Trump había señalado ante los medios tras su reunión con Carney: "Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", dijo Trump ante la prensa este martes, en su reunión con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. "Quiero llegar al mejor acuerdo para este país y también, en gran medida, con Canadá en mi mente", añadió el republicano.

Trump ha elogiado a Carney durante una rueda de prensa desde el Despacho Oval, describiéndole como un "líder fuerte y bueno". "Es un líder de talla mundial, que sabe lo que quiere", ha dicho, agregando que "hace un buen trabajo". Pero reconoció que, pese a la buena relación de EU con Canadá, hay un "conflicto comercial natural" debido a la competencia existente en las industrias del automóvil y del acero. "Estamos trabajando en fórmulas para solucionarlo y creo que lo conseguiremos", ha dicho.

Por su parte, Carney ha asegurado que Trump "ha transformado la economía" de Estados Unidos, ha impulsado el gasto "sin precedentes" de los socios de la OTAN en Defensa, mientras que también ha logrado la paz entre Pakistán e India y "desactivar a Irán" en todos su frentes en Oriente Próximo.

"Hay áreas en las que competimos y es en esas áreas en las que tenemos que llegar a un acuerdo, pero hay otras en las que somos más fuertes juntos. Vamos a lograr un acuerdo que sea adecuado para Estados Unidos y adecuado para Canadá", ha subrayado Carney.

El encuentro se produce después de que México, Estados Unidos y Canadá hayan anunciado la apertura de un proceso de consultas para revisar el acuerdo tripartito de libre comercio T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

Trump incrementó en agosto los aranceles sobre los productos canadienses de un 25 a un 35 por ciento, excepto aquellos cubiertos por el tratado, si bien Carney anunció a finales de agosto que se levantarían los aranceles de represalia impuestos a productos procedentes de Estados Unidos como gesto de buena voluntad con la Administración Trump.

Canadá es el único país del G7 que no ha llegado a un acuerdo comercial con Trump en su segundo mandato, y hasta ahora son las exenciones arancelarias contempladas en el T-MEC las que le han dado un margen para negociar con Estados Unidos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

