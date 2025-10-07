"Priscilla" podría alcanzar la categoría 3, advierte Sheinbaum. Marina cierra puertos

Ante el paso del huracán "Priscilla", la Secretaría de Marina anunció el cierre a la navegación de embarcaciones menores y mayores en puertos de cinco estados ubicados en la costa del Pacífico mexicano.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó este martes sobre el fortalecimiento del huracán "Priscilla", el cual se espera que para esta tarde alcance la categoría 3, mientras continúa desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

A través de un mensaje en su cuenta de X, informó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno se encuentran coordinadas y preparadas, principalmente en Los Cabos, donde se pronostican lluvias intensas. En la publicación, reiteró que se mantiene el monitoreo constante del fenómeno y que continuará informando sobre su evolución en las próximas horas.

Por su parte, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dio a conocer que el Consejo Estatal de Protección Civil abrió desde esta mañana la sesión permanente ante los efectos de "Priscilla". En esa entidad ya se suspendieron las labores para las y los trabajadores del Gobierno estatal en el municipio de Los Cabos, mientras que en La Paz se autorizó la inasistencia a quienes tienen hijas o hijos en preescolar o primaria y no cuentan con cuidador.

Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur. Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 7, 2025

El mandatario de la entidad agregó, a través de una publicación en sus redes sociales, que en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé no se reportan afectaciones, pero se mantienen atentos al trayecto del fenómeno. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa operando con normalidad, aunque su personal está preparado para atender cualquier eventualidad, y llamó a la población a evitar compras de pánico y a estar informada a través de los canales oficiales.

Sobre el fenómeno, hoy la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la madrugada de este martes "Priscilla" cobró fuerza hasta convertirse en huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que se espera que ocasione lluvias fuertes en al menos seis estados ubicados en la costa del Océano Pacífico.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), "Priscilla" originará lluvias intensas en Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa, y el norte y el centro de Nayarit; así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, también estuvo presente la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. En el encuentro, Fabián Vázquez Romana, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), presentó un reporte sobre el seguimiento del huracán y los efectos que tendrá en las próximas horas.

Además, explicó que el fenómeno ya alcanzó la categoría 2, con vientos máximos de 170 kilómetros por hora (km/h), y que se prevé que llegue a su punto de mayor intensidad esta tarde, cuando se convierta en huracán de categoría 3.

Vázquez Romana precisó que después de alcanzar ese nivel, el huracán podría comenzar una fase gradual de debilitamiento, aunque recalcó que ello no significa que deje de ser peligroso.

“Es muy importante que a los medios se les hable con mucho cuidado del debilitamiento, porque si no, comienzan a no darle importancia. Es un huracán muy peligroso, muy amplio, muy extenso, pero el pico de la intensidad va a ser hoy en la tarde”, advirtió.

Finalmente, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos que se ubican en el Océano Pacífico debido a la presencia de "Priscilla", por lo que se suspenderá la navegación de embarcaciones de acuerdo con lo siguiente:

Embarcaciones mayores:

Baja California Sur: Cabo San Lucas.

Embarcaciones menores: