"Es una locura" haber escogido a Bad Bunny para el medio tiempo del Super Bowl: Trump

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó abiertamente la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

“No sé quién es. No sé por qué lo escogieron para el Super Bowl. Es una locura”, dijo el mandatario estadounidense en entrevista con el programa "Greg Kelly Reports" de NewsMax, luego de ser cuestionado sobre la participación del cantante puertorriqueño en el evento deportivo.

También calificó la decisión como “absolutamente ridícula” y aseguró que no tiene idea de quién toma esas decisiones. Durante la misma entrevista, expresó su desacuerdo con la nueva regla de patada inicial implementada por la NFL.

Al preguntarle si sabía quién tomó la decisión, Trump respondió: “No tengo idea. No sé quién toma esas decisiones, pero claramente no están pensando en lo que representa el Super Bowl para los estadounidenses”.

La liga anunció a Bad Bunny como el protagonista del show medio tiempo en el Super Bowl 2026. La decisión fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, aunque también provocó rechazo en ciertos círculos conservadores.

Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones públicas sobre los comentarios del Presidente. Tampoco se ha confirmado si Trump, quien suele asistir a eventos deportivos, acudirá al Super Bowl del próximo año.