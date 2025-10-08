VIDEO ¬ Autoridades niegan plagio de 2 niños en Ixtlahuaca: fue "conflicto familiar"

Las autoridades pidieron a la ciudadanía compartir la fichas de búsqueda de Briana Donají Lanuza y Einar Kelem Lanuza, dos niños secuestrados en un lavandería a plena luz del día.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El video de dos niños que son secuestrados de un domicilio en Ixtlahuaca, Estado de México, se está volviendo viral en redes sociales y generando indignación. Ayer, el Ayuntamiento aseguró que se trató de un "conflicto familiar", y que la autoridades están atendiendo la situación, pero pidió compartir la ficha de búsqueda para dar con el paradero de los menores de edad, identificados como Briana Donají Lanuza y Einar Kelem Lanuza.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se aprecia como un niño y una niña se encuentran afuera de una lavandería en la calle Ignacio Allende, localizada en la parte trasera de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI).

En un instante, la niña se mete al local al notar que una mujer, vestida con una sudadera de color gris, se acerca. La mujer toma al niño y se lo lleva. Después, dos hombres, también con sudaderas negras, entran al local y forcejean con la niña, quien se aferra a la puerta del establecimiento unos segundos, antes de seder.

ALERTA EN MÉXICO: SECUESTRAN A DOS NIÑOS A PLENA LUZ DEL DÍA 🚨👦🏻👦🏻 Dos menores, de aproximadamente 5 años, fueron raptados a plena luz del día frente a la Universidad de Ixtlahuaca, en el Estado de México. En el video se muestra cómo dos hombres y una mujer los sacaron por la… pic.twitter.com/M2kReM24Zz — Tendencias (@TendenciasSV) October 7, 2025

Luego de secuestrar a los menores, los suben a un vehículo color negro para darse a la fuga. De acuerdo con los reportes, los vecinos informaron que los individuos ya estaba rondando la zona desde horas antes.

Tras darse a conocer el video, que generó alarma en la comunidad, y entre las y los internautas, el Ayuntamieto de Ixtlahuaca emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que aseguró que el secuestro de los menores se trata de un "conflicto familiar".

"El Ayuntamiento de Ixtlahuaca, Administración 2025-2027, informa a la ciudadanía que el suceso ocurrido el día de hoy, relacionado con los menores reportados como sustraídos, corresponde a un conflicto de índole familiar", aseguró el municipio.

"Dicha situación ya está siendo atendida por las autoridades competentes, quienes darán seguimiento y determinarán lo conducente, siempre con el propósito de salvaguardar el interés superior de los derechos de los menores", explicó.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión y el apoyo brindado por la comunidad, y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas y todos los ixtlahuaquenses.

Al momento no se conoce el paradero de los niños ni se han identificado a sus secuestradores.