Cierre del Gobierno en EU continúa: demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo

El proyecto de Ley del partido republicano se queda corto otra vez mientras el fin del cierre sigue siendo difícil de alcanzar ante demandas de demócratas.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 7 de octubre (LaOpinión).- Las propuestas de los demócratas y republicanos para encontrar un financiamiento provisional fracasaron nuevamente por lo que el cierre del Gobierno federal que afecta a más de 1.3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales se mantendrá hasta la próxima votación.

En una votación de 52 a 42, el proyecto de Ley a corto plazo de los republicanos para financiar al Gobierno hasta el 21 de noviembre no alcanzó el umbral de 60 votos necesario para avanzar la medida.

Los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Cathrine Cortez Masto, de Nevada, votaron a favor, al igual que el Senador independiente Angus King, de Maine, quien participa en el caucus demócrata. Los mismos tres demócratas votaron a favor del proyecto de ley la semana pasada.

El Senador Rand Paul de Kentucky fue el único republicano que se opuso.

Dado que ambas partes se niegan a ceder en sus demandas, es probable que el cierre continúe durante esta semana.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, un republicano de Dakota del Sur, dijo el lunes temprano que seguirán votando sobre los mismos proyectos de Ley en competencia una y otra vez.

Fue la quinta votación sobre la medida desde el 19 de septiembre. Todas las votaciones no alcanzaron el umbral de 60 votos.

El proyecto de Ley financiaría al Gobierno hasta el 31 de octubre y haría permanentes los créditos fiscales que ayudan a las personas a cubrir las primas de los seguros médicos adquiridos a través de los mercados de la Ley de Atención Médica Asequible. Los subsidios expiran a finales de año.

Trump hace guiño a subsidios a la atención médica

Previo a la votación, Donald Trump dijo que estaría abierto a llegar a un acuerdo con los demócratas sobre los subsidios a la atención médica que han hecho centrales en la lucha por el cierre, abriendo ligeramente la puerta a negociaciones que los republicanos han dicho que sólo deberían ocurrir después de que el Gobierno vuelva a abrir.

Pero Trump también dijo que se están desperdiciando “miles y miles de millones”, haciendo un guiño a los argumentos de los conservadores que no quieren que los subsidios de salud se extiendan para reducir el costo de los planes ofrecidos bajo la Ley de Atención Médica Asequible, comúnmente conocida como Obamacare.

“Estamos negociando con los demócratas que podría resultar en resultados muy positivos”, dijo Trump. “Y me refiero a resultados positivos en el ámbito de la atención médica”, indicó.

Los comentarios de Trump fueron una de las pocas señales esperanzadoras el lunes, cuando el cierre gubernamental llegó a su sexto día. Las negociaciones entre ambos partidos han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar del impacto en los servicios federales. Los demócratas han instado a Trump a involucrarse, afirmando que no será posible llegar a un acuerdo sin la aprobación del Presidente.

