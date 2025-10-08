VIDEO ¬ PAN pide minuto de silencio por Israel y Morena por Palestina: se enfrentan

La Cámara de Diputados vivió un momento de tensión cuando legisladores de Morena y PAN se confrontaron por la solicitud de minutos de silencio en memoria de Palestina e Israel.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados registró este martes un fuerte enfrentamiento entre legisladores de distintas bancadas, luego de que se solicitara un minuto de silencio por las víctimas del conflicto entre Palestina e Israel. El acto, que buscaba rendir homenaje, terminó generando discusiones, gritos y desorden en el Pleno de San Lázaro.

La Diputada María Magdalena Rosales, integrante del grupo parlamentario de Morena, fue la primera en solicitar un minuto de silencio por el genocidio en Medio Oriente, el cual ha afectado a civiles palestinos, incluidos niñas, niños y mujeres.

Por el contrario, la Diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), también solicitó un minuto de silencio, pero en memoria de las víctimas israelíes del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, y en el que murieron decenas de personas, entre ellas, el ciudadano mexicano Orión Hernández.

El conflicto Palestina Israel enfrenta a diputados 🇵🇸 🇮🇱 📌La diputada María Magdalena Rosales de Morena pide Minuto de silencio por el “genocidio” eñ Palestina. 📌 También la diputada @Mzavalagc pide minuto de silencio por las víctimas, pero del atentado terrorista perpetrado… pic.twitter.com/KlagcVlx4s — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 7, 2025

"No se puede guardar un minuto de silencio sólo por lo de Hamas, se tiene que guardar por los más de 65 mil muertos, entre ellos más de 20 mil niños que han sido masacrados por el Ejército israelí", agregó el Morenista, Leonel Godoy.

El cruce de solicitudes provocó de inmediato una confrontación entre legisladores de Morena y del PAN, donde la Diputada petista, Lilia Aguilar, exigió a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, que se concedieran los minutos de silencio por separado.

En medio del desorden, diputadas oficialistas comenzaron a corear “¡Palestina libre!”, mientras representantes del PAN demandaban respeto por las víctimas de Israel. Sin embargo, las discusiones aumentaron de intensidad y derivaron en empujones, gritos y acusaciones entre ambas bancadas.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 07 de octubre de 2025 https://t.co/PjXxsuGUWQ — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2025

Ante el caos, la presidenta de la Mesa Directiva intentó retomar el control y concedió dos minutos de silencio: uno en memoria de las víctimas palestinas y otro por las víctimas israelíes. No obstante, el ambiente no se calmó, pues los diputados continuaron con reclamos y consignas durante el homenaje, impidiendo que se mantuviera el silencio en el recinto.

Tras los minutos de homenaje, la presidenta Kenia López agradeció con tono irónico “la templanza mostrada” durante el acto, y pidió a las bancadas mantener el respeto en futuras discusiones.

Finalmente, después del incidente, la sesión prosiguió con la aprobación de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de extorsión.