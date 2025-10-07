Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, sale ileso tras ataque armado a su caravana

El ataque contra Daniel Noboa ocurre en medio de una serie de protestas en el país contra su Gobierno.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso de un presunto atentado en su contra ocurrido este martes en la provincia de Cañar, informó la Presidencia del país sudamericano. De acuerdo con lo reportes, un grupo de personas lanzó piedras y disparos contra los vehículos que conformaban el convoy del mandatario.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del Presidente", dijo la Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano a la prensa, confirmando que el mandatario salió ileso.

El ataque a Daniel Noboa ocurre en medio de un paro nacional en el país contra su Gobierno liderado por pueblos indígenas, lo que llevó a que el mandatario decretara ayer un estado de excepción en 10 de las 24 provincias del territorio ecuatoriano. A través de un comunicado, la Presidencia acusó a los manifestantes de desestabilizadores y amenazó con procesar a los detenidos por terrorismo e intento de asesinato.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

"Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad", indicó.

La caravana presidencial se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia de Cañar por 4.5 millones de dólares que, según el Gobierno federal, beneficiará a 26 mil habitantes, así como a la entrega de sistemas de alcantarillado.

"Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente. Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato", subrayó la Presidencia.

Protestas se intensifican en Ecuador

Ecuador se encuentra desde el pasado 22 de septiembre en un Paro Nacional, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa decretara la eliminación del subsidio al diésel, lo que elevó su precio de 1.80 a 2.80 dólares por galón e impactó directamente a campesinos, transportistas y pueblos indígenas.

Ayer, Amnistía Internacional expresó su preocupación por lo que describió como el reciente deterioro en la protección de los derechos humanos en Ecuador, por las múltiples denuncias de un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, posibles detenciones arbitrarias, así como la apertura de procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes.

"En días recientes, miles de personas han salido a las calles para expresar su rechazo, entre otras cosas, al aumento del precio de diésel anunciado por el Ejecutivo en septiembre. Diversos movimientos sociales se han unido a un Paro Nacional, que derivó en protestas y bloqueos de carreteras en diversas provincias del país. En este contexto, Amnistía Internacional ha recibido denuncias preocupantes sobre un posible uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, decenas de posibles detenciones arbitrarias, y actos de hostigamiento contra líderes sociales", detalló la organización en un comunicado.