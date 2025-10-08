"No me dan línea desde Palacio" dice Manuel Huerta sobre transitorio de Ley de Amparo

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 10:27 pm

"No me dan línea desde Palacio Nacional. Yo tengo mis convicciones y son las que defiendo", aseguró el Senador Manuel Huerta sobre la Ley de Amparo. Sin embargo, evadió responder quien fue responsable de la redacción del Artículo que abrió la puerta a la retroactividad.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, evadió aclarar quien fue responsable sobre el Artículo primero transitorio de la Ley de Amparo, el cual generó polémica por la posibilidad de dar retroactividad a dicha legislación, pero aseguró que se trató de "un proceso colectivo".

"No me dan línea desde Palacio Nacional. Yo tengo mis convicciones y son las que defiendo", sostuvo el legislador de Morena al explicar que el dictamen fue un trabajo de deliberación de la bancada en colaboración con el Ejecutivo.

Cuestionado por la prensa, el Senador reconoció la controversia derivada por la aprobación en lo general de la Ley de Amparo. Sin embargo, puntualizó que la intención de esta iniciativa es frenar los abusos de este recurso, sobre todo en lo referente a créditos fiscales.

Cabe señalar que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en eliminar el tema de la retroactividad de la Ley de Amparo, para lo cual solicitó el apoyo de las y los legisladores.

En lo referente al contenido de la iniciativa, el Senador Manuel Huerta señaló que “las empresas, por ejemplo, interponen amparos una y otra vez, para no pagar impuestos".

"Sabemos de empresas que, han metido alrededor de dos mil 800 amparos directos y mil 200 indirectos. Es decir cuatro mil amparos. Una sola empresa, más otras acciones para evadir el pago de impuestos.  Esto ya no va a ser posible”, detalló el legislador ante la prensa.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre la responsabilidad de la redacción del Artículo de retroactividad, el Senador de Morena evadió responder de manera directa.

“Pues estoy como autor en materia de que aparece mi nombre, pero lo más importante es que ahorita ya es un tema que lo votaron 60 Senadores", dijo.

-¿Quién lo propuso?

"Tenemos asesores, tenemos equipos, acompañamiento, hay coordinación institucional, hay representantes legislativos", declaró Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

-¿Y quién metió ese transitorio?

"No lo sé. Sí creo, genuinamente, que fue un error. Pienso que el deber de un Senador, el deber de lealtad, soy leal a mi movimiento, es expresar con libertad y con conocimiento de causa las opiniones y, en este caso, me parecía palmario, que se trataba de una disposición violatoria de la Constitución".

No obstante, el legislador descartó la eliminación del Artículo transitorio, por lo que citó lo dicho hoy martes por la Presidenta de México:

"Este trabajo es un proceso colectivo. Es un proceso colectivo institucional que sale del Senado de la República, de las asesorías que tenemos en el Senado de la República, y hay coordinación institucional. Yo no creo que los Diputados vayan a eliminar ese transitorio, la Presidenta lo aclaró, de que no se trata de eliminar, sino de enmendar un tema que aclare las cosas", dijo.

Sheinbaum pide aclarar Artículo transitorio de la Ley de Amparo

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en su conferencia matutina de hoy martes, en que es necesario modificar el Artículo transitorio incluido en la minuta, ya que este punto "no se explica bien".

“La Ley de amparo va, por lo que sabemos, va a pasar a Cámara de Diputados. Ya se publicó lo que aprobó el Senado. Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien", manifestó la titular del Ejecutivo.

En este sentido, Sheinbaum Pardo comentó que el Ministro en retiro, Arturo Zaldívar, presentó una propuesta de redacción a la Ley de Amparo que resuelve la confusión en cuanto al artículo primero transitorio, pero también dijo que la última palabra en este tema le corresponde a los legisladores.

“Aquí presentó el Ministro Saldívar una propuesta de redacción que salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad, pero ya dependerá de la Cámara de Diputados”. dijo.

En el marco de su primer año de Gobierno, el pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum aclaró que el objetivo de la Ley de Amparo es evitar que este recurso sirva para que "los potentados" evadan el pago de sus impuestos, como en el caso del Presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda 74 mil millones de pesos en impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita; garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero; y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, manifestó la Presidenta de México.

En el mismo mensaje, la Mandataria Federal señaló que “los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes”. Es decir, con “Presidentes rodeados de lujos, Gobiernos alejados de la gente y fortunas construidas al amparo del poder público”. Y añadió: “Eso se acabó porque en este México la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo enfrenta la justicia”.

