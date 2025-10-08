Miles vuelven a las calles para exigir un alto al genocidio de Israel en Palestina

La movilización principal se llevó a cabo a partir de las 16:00 horas, del Hemiciclo a Juárez, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y partió hacia a la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Miles de personas marchan este martes en la Ciudad de México en contra el genocidio en Palestina, en el marco del segundo aniversario de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Israel, ocurridos el 7 de octubre de 2023. Las protesta suceden cuando el repudió internacional contra Israel tras la detención la semana pasada de la Global Sumud Flotilla, el secuestro y deportación de sus integrantes, entre los que se encuentran seis mexicanos.

Las y los manifestantes exigieron al Gobierno mexicano que rompa relaciones con Israel, así como acciones para que la ayuda humanitaria pueda romper el cerco que el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene sobre el territorio palestino.

La movilización principal se llevó a cabo a partir de las 16:00 horas, del Hemiciclo a Juárez, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y partió hacia a la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma.

17:10 #PrecauciónVial | Marcha continúa su avance sobre Paseo de la Reforma a la altura de Río Neva al Poniente. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Ribera de San Cosme. pic.twitter.com/htS0qWYvUA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

Los colectivos, conformados por estudiantes, trabajadores y personas de la tercera edad, portaban banderas palestinas y pancartas en las que denunciaban el genocidio, los crímenes de guerra, y la exigencia de justicia y alto al fuego.

Poco antes de las 17:00 horas, a la altura de la "Glorieta de las Mujeres que Luchan", se registró un enfrentamiento entre miembros del llamado bloque negro de la marcha y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encapsularon al grupo y accionaron extintores en su contra.

Aunque se detuvo a una persona, se reporta que ya fue liberada.

Se reportan múltiples disturbios sobre Paseo de la Reforma en el marco de una protesta en favor de Palestina, donde cientos de manifestantes piden a las autoridades mexicanas asumir una postura clara sobre este conflicto entre Israel y Palestina 🇵🇸 pic.twitter.com/Km9VkvN12g — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 7, 2025

"Durante el acompañamiento de las personas que realizan una marcha sobre la avenida Paseo de la Reforma, rumbo a la Embajada de los Estados Unidos, personal de la Policía Metropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir", explicó la SSC en un comunicado.

"Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos", indicó.

Asimismo, informó que la Policía Metropolitana también retiró botellas de vidrio y globos rellenos de pintura, latas de pintura en aerosol, pegamento líquido, una pipa y dos latas con aparente mariguana, y varios papeles para la elaboración de cigarrillos.

La #SSC informa: En alcance a esta información, personal de la #PolicíaMetropolitana también retiró botellas de vidrio y globos rellenos de pintura, latas de pintura en aerosol, pegamento líquido, una pipa y dos latas con aparente marihuana, y varios papeles para la elaboración… pic.twitter.com/bY8n1BUG52 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 8, 2025

Las autoridades de la Franja de Gaza cifraron el pasado domingo en más de 67 mil 100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel.

Ayer iniciaron las conversaciones indirectas entre las delegaciones de Israel y de Hamás en Egipto para discutir un marco para el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, informó la cadena de televisión estatal Al Qahera News TV de Egipto.

El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio señaló que las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás abordarían "las condiciones y los detalles en el terreno" para el intercambio de "todos los detenidos israelíes y prisioneros palestinos" bajo el plan de alto el fuego de 20 puntos para Gaza propuesto por Estados Unidos.