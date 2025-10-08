Rosa Icela Rodríguez destaca estrategia de desarme; se recolectaron 6 mil 420 armas

Rosa Icela Rodríguez informó que, como parte de la estrategia de desarme en México, se han logrado recolectar 6 mil 420 armas de fuego de manera voluntaria y anónima, con lo cual se busca atender las causas de la violencia en el país.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, comunicó este martes los resultados del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", el cual se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Iglesia Católica, en función de una estrategia nacional para fomentar la paz y reducir los índices de violencia.

En la habitual conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Gobernación puntualizó que desde el 10 de enero a la fecha, se han logrado recolectar a cambio de dinero, seis mil 420 armas de fuego que fueron entregadas de manera voluntaria y anónima.

“Continuamos con el desarme y la paz con la colaboración de la Sedena y la Iglesia Católica para invitar a la población a intercambiar de manera anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo y fomentar así la cultura de la paz”, expresó Rosa Icela Rodríguez en Palacio Nacional.

En este sentido, la Secretaria de Gobernación puntualizó que gracias a la iniciativa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", se han logrado recuperar:

Mil 967 armas largas.

Tres mil 809 armas cortas.

644 granadas.

Cinco mil 821 juguetes bélicos sustituidos por juguetes educativos.

De esta manera, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, se entró en contacto con dos millones 485 mil 866 personas, principalmente de los municipios prioritarios del país, a quienes se les ofrecieron más de tres millones 795 mil atenciones.

Además, como parte de la misma estrategia de atención a las causas de la violencia, la titular de la Segob informó que, del 1 al 7 de septiembre, se instalaron 144 Ferias de Servicios para las Mujeres, en las cuales fueron puestas a disposición de más de 38 mil 900 mujeres que participaron en dichos eventos:

Módulos de salud.

Programas de Bienestar.

Talleres artísticos y de emprendimiento.

Mientras que el 21 de septiembre en el municipio de Cajeme, Sonora, se realizó la Rodada por la Paz "Ponte Pila", cuya iniciativa que busca fomentar la paz y prevenir adicciones, principalmente en los jóvenes, es impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Adicionalmente, la Secretaria de Gobernación detalló que las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales han sumado un total de cinco mil 586 Jornadas por la Paz, en las cuales se desarrollaron actividades deportivas, culturales y artísticas.

En cuanto al papel de los vecinos de colonias con mayor incidencia delictiva, Rodríguez Velásquez reveló que, de noviembre a septiembre, se han conformado 289 Comités de Paz que actúan como enlaces con el Gobierno de México para impulsar acciones de mejora en ese sentido.