Jóvenes Construyendo el Futuro: AQUÍ te decimos cuándo termina el registro

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 9:36 pm

El registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sigue abierto y aquí te decimos cuál es la fecha límite. ¡Toma nota!

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México dio a conocer hasta cuándo podrás registrarte al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni cuenten con empleo. Esta iniciativa busca garantizar que la falta de experiencia o de recursos económicos no sea un obstáculo para acceder a oportunidades laborales dignas.

Si acabas de terminar tus estudios o no tienes un empleo formal, aquí te decimos hasta cuándo podrás inscribirte para solicitar el apoyo. ¡Toma nota!

¿Cuándo termina el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro para el programa ya se encuentra disponible, sin embargo, las autoridades destacaron que este se cerrará hasta que se hayan cubierto todas las vacantes disponibles, por lo que no hay una fecha específica para el fin del la convocatoria.

Mediante dicho programa, las y los jóvenes podrán desempeñarse como aprendices en un centro de trabajo durante un año, con el objetivo de adquirir experiencia laboral que facilite encontrar un empleo permanente.

Cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos y servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

  • Tener entre 18 y 29 años.
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación.
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente.
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas en registrarse como aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 deben realizar los siguientes pasos:

  • Llenar el formulario en el sitio web oficial del programa para obtener un usuario y una contraseña.
  • Completar la información solicitada y cargar copias digitales de los documentos requeridos para integrar el expediente electrónico.
  • Ingresar a la plataforma para consultar los centros de trabajo con vacantes disponibles.
  • Postularse a la vacante de su interés y establecer contacto con la empresa para concertar una entrevista.
  • Tras la entrevista, el centro de trabajo notificará si la o el aprendiz fue aceptado o rechazado.

El registro puede realizarse en cualquier momento a través del portal oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, hasta agotar los espacios disponibles. Cada aspirante debe crear su perfil, subir la documentación correspondiente y, durante los periodos de vinculación, postularse al centro de trabajo de su preferencia. En caso de no ser seleccionado, podrá volver a intentarlo en la siguiente convocatoria.

Una vez abierto el periodo de registro, el Mapa de Focalización te mostrata en la página del programa mostrará los municipios con espacios disponibles y la cantidad de vacantes ofertadas.

