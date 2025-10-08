ENTREVISTA ¬ No importa que Hernán calle ahora, debe responder a la Fiscalía: Harfuch

En entrevista con "Los Periodistas", Omar García Harfuch afirmó que existe una investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena quien se ha negado a declarar desde su captura en Paraguay. Asimismo dijo que hasta el momento no existe ninguna denuncia o prueba que confirme que este grupo delincuencial tenía vínculos con el Senador Adán Augusto López.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch sostuvo que sin importar que Hernán Bermúdez Requena se niegue a declarar ante las autoridades, hay toda una investigación por la cual tendrá que responder ante la justicia.

Bermúdez Requena fue el jefe de la policía de Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto Hernández López y Carlos Merino Campos. Actualmente está preso acusado de liderar la organización criminal de La Barredora. No obstante, se ha negado a declarar desde que llegara a México procedente de Paraguay, en donde fue detenido el pasado 13 de septiembre.

"Si se reserva la declaración o no, sinceramente él tiene una orden de aprehensión muy específica que tendrá que responder, no a la Secretaría, sino con la Fiscalía General del Estado", dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Secretario de Seguridad aseguró que "La Barredora" “no era ni tan grande, ni tan importante”, aunque reconoció que representó un reto significativo para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus primeros meses debido a la ola de violencia que generó en Tabasco.

"Lo digo con mucha objetividad. Este grupo delincuencial que se incrustó en la policía de Tabasco no es ni tan grande, ni tan importante ¿Por qué lo digo así? No lo minimizo, todo lo contrario. Al inicio de la administración de la Presidenta, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, igualito que Guanajuato, Tabasco estuvo a la alza en todo momento. Es en febrero cuando la Presidenta ordena el reforzamiento en Tabasco e iniciamos ya con muchas tareas de investigación e inteligencia para detener personas, empezamos a detener a varios. Antes de detener a Requena detuvimos a un sujeto que considero igual de relevante que le dicen ‘El Pinto’, lo detuvimos en Jalisco con un nivel de operatividad importante nos damos cuenta que La Barredora no era ni siquiera toda la policía de Tabasco".

García Harfuch detalló que tras la detención de "El Pinto" o"El Mamado", quien es identificado como el segundo al mando del grupo criminal "La Barredora", se pudo constatar que este grupo criminal tenía solo presencia en Tabasco.

"A lo que me refiero que no era muy grande es que no era ni siquiera una organización interestatal, no era una organización que estuviera operando en Tabasco y en otro estado, era una organización que estaba operando ahí. A eso me refiero con minimizar, no porque no haya sido alta prioridad para nosotros".

El Fiscal General Alejandro Gertz Manero explicó esta mañana que Hernán Bermúdez Requena negó declarar ante las autoridades de Tabasco. Indicó además que la FGR ya logró obtener una la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento.

"(Estamos) esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal", apuntó.

Gertz refirió en ese sentido que esperarán a la audiencia intermedia, donde Bermúdez Requena va a tener su propia defensa. "Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron; y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal".

Finalmente, ante los cuestionamientos por los que no se ha iniciado una investigación en contra del Senador Adán Augusto López Hernández por su probable vínculo con "La Barredora, Omar García Harfuch señaló que esto no es posible debido a que hasta el momento no existe ningún tipo de acusación en su contra.