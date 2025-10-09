VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga el ataque contra un heladero ocurrido en Salvatierra. Guanajuato registró al menos dos ataques armados en las últimas horas.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó este miércoles el ataque en contra de un heladero, identificado como "Don Nico", quien fue atacado con armas de fuego mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar baches en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato.

"Lo está investigando el Gabinete de Seguridad está investigando este lamentable caso. Este año iniciamos, hubo un primer periodo de bachetón, de repavimentación y bacheo", dijo desde su conferencia de prensa.

La transmisión en vivo de la víctima, que se realizó a través de la página de Facebook Helados Nico, en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, se volvió viral de inmediato en redes sociales. Durante la transmisión, "Don Nico" denunciaba el mal estado de las calles y pedía apoyo para el bacheo, cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta que abrieron fuego contra él.

El ataque ocurrió frente a varios vecinos que seguían la transmisión en tiempo real. En el video se observa el momento en que los agresores se aproximan y disparan, alcanzando al ciudadano por la espalda.

“Te amo, ya me mataron, corazón. Cuida a mis niños, se me está yendo el aliento. Te amo, corazón. Estoy tirado en el campo, me balacearon bien”, se escucha decir al hombre a sus seres queridos.

"Que quede como legado para el pueblo, que el pinche Gobierno es una basura”, alcanzó a decir.

La cámara continuó grabando tras los disparos y captó los minutos de angustia en que habitantes y familiares corrieron a auxiliarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde su estado de salud se reporta como grave. A pesar de que cerca del sitio se encontraba un puesto de seguridad de la Policía Municipal, los agresores lograron escapar sin ser detenidos.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar las investigaciones.

Hasta el momento, el Gobierno municipal encabezado por el morenista José Daniel Sámano Jiménez no ha emitido postura sobre el ataque.

Salvatierra ha sido escenario de diversos hechos de violencia en los últimos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), junto con León, Celaya, Irapuato y Salamanca, se ubicó entre los cinco municipios de Guanajuato con mayor número de homicidios dolosos en 2023.

Entre los hechos más graves registrados en el municipio se encuentra la masacre del 17 de diciembre de 2023, en la que 11 personas fueron asesinadas y 24 más resultaron heridas, así como el hallazgo de una fosa con 81 cuerpos en octubre de 2020, en el barrio de San Juan.

-Con información de Zona Franca.