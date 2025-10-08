Jazlyn, la bebé que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa, recibe injertos en EU

Jazlyn, la bebé que fue rescatada por su abuela de la explosión en el Puente de la Concordia, presentó resultados favorables luego de una primera operación en la que recibió injertos de piel en sus manos, pies y cabeza.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La bebé Jazlyn, quien fue víctima de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CdMx), fue operada este martes para recibir injertos de piel en sus manos, pies y cabeza, según informó la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

La organización sin fines de lucro -creada por la periodista Virginia Sendel-, dio a conocer que tanto Jazlyn como su madre, Jazmín, continúan en el Hospital Shriners para Niños, ubicado en la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, donde ambas reciben la atención médica necesaria.

El caso de Jazlyn dio la vuelta al mundo luego de que el pasado 10 de septiembre una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, explotó cuando transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, dejando un total de 31 personas fallecidas hasta este momento, así como 13 personas hospitalizadas y 40 que ya han sido dadas de alta.

La bebé Jazlyn logró sobrevivir a la tragedia porque su abuela, Alicia Teodoro Matías, la protegió con su cuerpo de la explosión, por lo que la mujer resultó muerta el pasado 13 de septiembre, mientras que la menor de edad ingresó a cirugía debido al estado crítico de salud que presentó como consecuencia de lo sucedido.

En este sentido, la Fundación Michou y Mau comunicó que Jazlyn presentó resultados favorables luego de su primera cirugía en Estados Unidos, donde lleva a cabo su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades. La organización destacó la buena evolución de la bebé.

Gobierno de CdMx establece límite de velocidad y otras restricciones para las pipas

En el marco de la tragedia en el Puente la Concordia, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, presentó un paquete de medidas y cambios normativos para la circulación de pipas en la capital del país, las cuales no podrán rebasar los 30 kilómetros por hora (km/h) de velocidad, y tampoco podrán manejar con más de 40 mil litros de materiales como hidrocarburos o sustancias tóxicas.

"El Gobierno de la ciudad trabajó un conjunto de medidas para garantizar que por las vialidades podamos tener un transporte seguro. Y esto significa fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo, y que nos ayude a que en la Ciudad de México tengamos garantía de una movilidad segura y de que nuestras calles puedan tener las condiciones para garantizarlo”, explicó Clara Brugada en conferencia de prensa el 30 de septiembre.

La Mandataria capitalina precisó que la nueva regulación se establecerá a partir de cinco ejes:

Límites más estrictos de velocidad.

Rutas prioritarias y carriles específicos de circulación.

Regulación de horarios de tránsito.

Permisos y requisitos con controles reforzados a este tipo de vehículo.

Multas, sanciones y supervisión en la aplicación de las medidas.

El cúmulo de medidas que anunció el Gobierno de la CdMx incluye: