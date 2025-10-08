Jazlyn, la bebé que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa, recibe injertos en EU

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 11:26 pm

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, se encuentra en estado crítico.

Jazlyn, la bebé que fue rescatada por su abuela de la explosión en el Puente de la Concordia, presentó resultados favorables luego de una primera operación en la que recibió injertos de piel en sus manos, pies y cabeza.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La bebé Jazlyn, quien fue víctima de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CdMx), fue operada este martes para recibir injertos de piel en sus manos, pies y cabeza, según informó la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

La organización sin fines de lucro -creada por la periodista Virginia Sendel-, dio a conocer que tanto Jazlyn como su madre, Jazmín, continúan en el Hospital Shriners para Niños, ubicado en la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, donde ambas reciben la atención médica necesaria.

El caso de Jazlyn dio la vuelta al mundo luego de que el pasado 10 de septiembre una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, explotó cuando transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, dejando un total de 31 personas fallecidas hasta este momento, así como 13 personas hospitalizadas y 40 que ya han sido dadas de alta.

La bebé Jazlyn logró sobrevivir a la tragedia porque su abuela, Alicia Teodoro Matías, la protegió con su cuerpo de la explosión, por lo que la mujer resultó muerta el pasado 13 de septiembre, mientras que la menor de edad ingresó a cirugía debido al estado crítico de salud que presentó como consecuencia de lo sucedido.

En este sentido, la Fundación Michou y Mau comunicó que Jazlyn presentó resultados favorables luego de su primera cirugía en Estados Unidos, donde lleva a cabo su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades. La organización destacó la buena evolución de la bebé.

Gobierno de CdMx establece límite de velocidad y otras restricciones para las pipas

En el marco de la tragedia en el Puente la Concordia, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, presentó un paquete de medidas y cambios normativos para la circulación de pipas en la capital del país, las cuales no podrán rebasar los 30 kilómetros por hora (km/h) de velocidad, y tampoco podrán manejar con más de 40 mil litros de materiales como hidrocarburos o sustancias tóxicas.

"El Gobierno de la ciudad trabajó un conjunto de medidas para garantizar que por las vialidades podamos tener un transporte seguro. Y esto significa fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo, y que nos ayude a que en la Ciudad de México tengamos garantía de una movilidad segura y de que nuestras calles puedan tener las condiciones para garantizarlo”, explicó Clara Brugada en conferencia de prensa el 30 de septiembre.

La Mandataria capitalina precisó que la nueva regulación se establecerá a partir de cinco ejes:

  • Límites más estrictos de velocidad.
  • Rutas prioritarias y carriles específicos de circulación.
  • Regulación de horarios de tránsito.
  • Permisos y requisitos con controles reforzados a este tipo de vehículo.
  • Multas, sanciones y supervisión en la aplicación de las medidas.
La Ssa informó que los fallecidos tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a 27 personas.
Vecinas y vecinos llevaron veladoras al memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

El cúmulo de medidas que anunció el Gobierno de la CdMx incluye:

  • Reducir a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad para vehículos que transporten sustancias peligrosas.
  • Impedir que circulen vehículos con más de 40 mil litros de materiales tóxicos e hidrocarburos.
  • Prohibir la circulación por vías secundarias de pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos.
  • Establecer que los vehículos con más de 20 mil litros de hidrocarburos sólo podrán circular entre las 22:00 y las 5:00 horas.
  • Prohibir la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado.
  • Duplicar las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.
  • Instalar radares móviles en los cinco accesos carreteros a la Ciudad de México —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla— para controlar y sancionar excesos de velocidad de este tipo de transportes. Brugada aclaró que “es para este tipo de transportes, no para otros, y que no se vaya a malinterpretar el tema de los radares móviles”.
  • Requerir para la licencia tipo E12 la constancia del curso de manejo de sustancias peligrosas y capacitaciones autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  • Proponer al Gobierno federal que para obtener permisos de traslado de sustancias peligrosas se solicite un dictamen de una unidad verificadora autorizada por la Secretaría de Energía sobre el cumplimiento de la norma 007-SESH-2010.
  • Exigir que los vehículos de traslado de sustancias tóxicas presenten un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
  • Publicar términos de referencia específicos para la elaboración de programas internos de protección civil en distribución de gas natural, gas LP e hidrocarburos.
  • Implementar puntos de revisión aleatorios para verificar que todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas cumplan la normatividad.
  • Establecer un convenio de colaboración con la Secretaría de Energía y la ASEA para realizar operativos conjuntos y revocar permisos en casos de reincidencia.

