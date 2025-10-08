Fuerzas Armadas matan a cinco agresores en Culiacán tras asesinato de policía estatal

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 8:29 pm

Culiacán

Cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo perdieron la vida luego de que mataran a un policía y, posteriormente, atacaran a las Fuerzas Armadas.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Una agresión a policías estatales de Sinaloa al interior del estacionamiento de un centro comercial en Culiacán dejó un efectivo muerto, informó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Tras el ataque se realizó un operativo para dar con los responsables, en el que cinco presuntos perpetradores, que habrían vuelto a atacar a la Fuerzas Armadas, también fueron abatidos.

"Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida un compañero, la SSP de Sinaloa en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos responsables, recibiendo otra agresión a la autoridad. Como resultado, cinco presuntos agresores perdieron la vida, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado. Un elemento resultó herido y se encuentra fuera de peligro", explicó Harfuch en X, antes Twitter.

