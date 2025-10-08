Bachelet visita a Sheinbaum para hablar de América Latina y mujeres en la política

Claudia Sheinbaum recibió este martes a Michelle Bachelet en Palacio Nacional, donde dialogaron sobre América Latina, el bienestar social y el papel de las mujeres en la política.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes una reunión en Palacio Nacional con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exalta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, con el propósito de intercambiar experiencias sobre liderazgo femenino y de bienestar.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal compartió una fotografía junto a Bachelet, en la que informó que conversaron sobre la situación actual del continente, los retos para alcanzar el bienestar integral y el papel fundamental de las mujeres en la transformación política y social de sus países.

"Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos", escribió la Jefa del Ejecutivo en su cuenta de X, antes Twitter.

Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. pic.twitter.com/bcwllzvGev — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 7, 2025

Durante la reunión también estuvieron presentes el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quienes acompañaron a la Presidenta en el diálogo con la exmandataria chilena.

¿Quién es Michelle Bachelet?

Bachelet, quien nació en 1951, ha desempeñado diversos cargos públicos en su país, entre ellos los de Ministra de Salud y Ministra de Defensa, siendo la primera mujer en América Latina en ocupar este último puesto.

Más tarde, en 2006, hizo historia al convertirse en la primera Presidenta de Chile. En su gestión, impulsó políticas sociales y de derechos humanos, además de crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

El #ConsejoUniversitarioUNAM aprueba conferir el grado de doctora/doctor honoris causa a:

Michelle Bachelet,

Una Canger,

Julio Frenk Mora,

Antonio María Hernández,

Susana Lizano Soberón,

Susana López Charretón,

María Emilia Lucio,

Alejandro Portes,

Dani Rodrik,

José Sarukhán,… pic.twitter.com/uFWaXPFXJV — UNAM (@UNAM_MX) August 25, 2025

A raíz de su trayectoria y compromiso con la igualdad de género, Michelle Bachelet fue nombrada en 2010 como la primera directora de ONU-Mujeres, desde donde impulsó el empoderamiento político y económico de las mujeres.

En septiembre pasado, el Presidente chileno Gabriel Boric anunció la intención de postular a Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, en reconocimiento a su experiencia y compromiso con los derechos humanos.

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó recientemente que otorgará a Michelle Bachelet el grado de doctora honoris causa, como parte de un grupo de 14 personalidades distinguidas por su contribución en los campos de la salud, el género, la política y la educación.