PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 11:20 pm

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.

El dictamen fue presentado por el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Olson San Vicente, quien presumió que Chihuahua era el primer estado en prohibir el lenguaje incluyente.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Congreso de Chihuahua aprobó este martes una iniciativa para que las escuelas fomenten el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español, la cual fue anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN) como la supuesta prohibición del uso del lenguaje incluyente o inclusivo, siguiendo el paso de gobiernos ultraconservadores que están en contra de la "perspectiva de genero" y de las identidades trans.

"El Congreso de Chihuahua reformó el Artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español", explicó el Poder legislativo a nivel local.

En realidad, la propuesta aprobada no argumenta qué se entiende como lenguaje inclusivo o incluyente, cómo es qué su uso podría empobrecer o desvirtuar el lenguaje, ni tampoco implica sanciones o explícitamente prohíbe algo, pues el cambio sólo añade a la Ley la siguiente leyenda: "La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, tendrá los siguientes fines: fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español".

El dictamen fue presentado por el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien aseguró en su cuenta de X que Chihuahua estaba prohibiendo el lenguaje inclusivo y dijo: "No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no 'niñes'", escribió.

La supuesta prohibición sigue la línea de gobiernos conservadores alrededor del mundo, quienes afirman que el uso de marcadores neutros como la "e" o la "x", que usualmente se usan en contextos de protesta social para visibilizar a las mujeres y personas no binarias,  que no se identifican con pronombres masculinos o femeninos, son medidas impositivas y dañinas para las infancias.

El ejemplo más reciente es el del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, quien impulsó a nivel nacional que se prohíba el lenguaje incluyente. Los gobiernos de Donald Trump o Javier Milei también han arremetido contra medidas de igualdad o el uso de la perspectiva de género en instituciones publicas.

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) definió el lenguaje inclusivo, o incluyente, como "toda expresión verbal o escrita que hace explícito el femenino y el masculino, pero que además se refiere con respeto a todas las personas".

De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, por “lenguaje inclusivo en cuanto al género” se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. En ese sentido, la sóla mención de "niño y niñas" en las escuelas podría considerarse lenguaje incluyente.

