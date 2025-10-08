Tomás Calvillo Unna

La sonrisa interior

"Hay que cerrar los ojos y entrar en ese infinito que palpita, advertir la inmensidad que nos acoge, en el abrazo de su serenidad y silencio".

08/10/2025 - 12:04 am

“La huella digital del corazón” Pintura: Tomás Calvillo Unna

Hemos sabido del arte más antiguo
por la sencilla existencia
del liquen sobre la roca.
Luis Cortès Bargalló.

I

El despertador del tráiler
desciende por la carretera
a orillas
de las nocturnas habitaciones,
donde los sueños
olvidaron su camino.

II

La bravura de la lluvia
en el horizonte,
traza los inciertos destinos
en las palmas de las manos
de quienes aún buscan
subir la montaña;

con el índice señalan la nostalgia
que las nubes pretenden ocultar.

III

La trampa
de la exaltación permanente.
La euforia
que consume la imaginación misma.
Los apegos,
esos buitres del amor,
que rondan en los callejones
de la posesión.

IV

Hay que cerrar los ojos y entrar
en ese infinito que palpita,
advertir
la inmensidad
que nos acoge,
en el abrazo de su serenidad
y silencio.

Apagar la radio
de nuestro quehacer,
y dejar al alba
mostrar el sendero.

V

Con su cincel de fina luz,
la madrugada esculpe
nuestro despertar.
Saber del inicio que perdura…

Rendija

El adversario del Gobierno Norteamericano declarado como enemigo a vencer, se encuentra principalmente en tres países: Venezuela, Colombia y México. La geopolítica de los cárteles expresa el deterioro político de tres naciones cuyos orígenes históricos, apuntaban a diseñar una convivencia internacional, donde Latinoamérica emergía como una amplia región de prosperidad compartida. No obstante, hoy se advierte como una zona de guerra.

Rehacer la política exterior en estás condiciones va a requerir, paciencia, contundencia y recuperar la vocación histórica de México, de ser una bisagra entre norte y sur; este y oeste, que históricamente le ha otorgado su potencial de mediador antes los conflictos. Recuperar su lugar es una tarea urgente, que requiere paciencia y determinación primero, para estar a la altura de los desafíos, y lograr dinamizar la cohesión interna, que exprese con certeza la ruptura del contubernio entre la política y el crimen.
En estas condiciones el 2027, definirá la naturaleza del próximo régimen político, ante las cada vez más dramáticas encrucijadas que día a día se manifiestan en México.

