La sonrisa interior

Hemos sabido del arte más antiguo

por la sencilla existencia

del liquen sobre la roca.

Luis Cortès Bargalló.

I

El despertador del tráiler

desciende por la carretera

a orillas

de las nocturnas habitaciones,

donde los sueños

olvidaron su camino.

II

La bravura de la lluvia

en el horizonte,

traza los inciertos destinos

en las palmas de las manos

de quienes aún buscan

subir la montaña;

con el índice señalan la nostalgia

que las nubes pretenden ocultar.

III

La trampa

de la exaltación permanente.

La euforia

que consume la imaginación misma.

Los apegos,

esos buitres del amor,

que rondan en los callejones

de la posesión.

IV

Hay que cerrar los ojos y entrar

en ese infinito que palpita,

advertir

la inmensidad

que nos acoge,

en el abrazo de su serenidad

y silencio.

Apagar la radio

de nuestro quehacer,

y dejar al alba

mostrar el sendero.

V

Con su cincel de fina luz,

la madrugada esculpe

nuestro despertar.

Saber del inicio que perdura…

Rendija

El adversario del Gobierno Norteamericano declarado como enemigo a vencer, se encuentra principalmente en tres países: Venezuela, Colombia y México. La geopolítica de los cárteles expresa el deterioro político de tres naciones cuyos orígenes históricos, apuntaban a diseñar una convivencia internacional, donde Latinoamérica emergía como una amplia región de prosperidad compartida. No obstante, hoy se advierte como una zona de guerra.

Rehacer la política exterior en estás condiciones va a requerir, paciencia, contundencia y recuperar la vocación histórica de México, de ser una bisagra entre norte y sur; este y oeste, que históricamente le ha otorgado su potencial de mediador antes los conflictos. Recuperar su lugar es una tarea urgente, que requiere paciencia y determinación primero, para estar a la altura de los desafíos, y lograr dinamizar la cohesión interna, que exprese con certeza la ruptura del contubernio entre la política y el crimen.

En estas condiciones el 2027, definirá la naturaleza del próximo régimen político, ante las cada vez más dramáticas encrucijadas que día a día se manifiestan en México.