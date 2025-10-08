El ejército de Israel ahora intercepta embarcaciones de nueva flotilla que iba a Gaza

08/10/2025 - 9:39 am

El ejército de Israel asaltó en aguas internacionales los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad, iniciativa que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Israel aseguró este miércoles que los tripulantes se encuentran en "buen estado de salud" y adelantó que serán deportados "rápidamente".

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel asaltó este miércoles en aguas internacionales los nueve barcos que integraban la Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaron ocho españoles y que intentó llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, días después del asalto militar israelí contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

La iniciativa denunció en un primer momento un "ataque e interceptación ilegal" a las 04:34 horas (hora local) contra tres de sus barcos -Gaza Sunbirds, Alaa al Najajr y Anas al Sharif, que recibe el nombre del reputado periodista asesinado en agosto junto a otros cuatro compañeros de la cadena qatarí Al Yazira en un ataque de Israel- a 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) de las costas de Gaza.

Posteriormente, resaltó que a las 07:45 horas (hora local) "el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales", a una distancia aproximada de 110 millas náuticas (alrededor de 204 kilómetros) de la costa de Gaza".

Así, manifestaron que las personas que iban a bordo, entre ellos "médicos, periodistas y funcionarios electos", fueron "secuestrados" por las tropas israelíes, que se hicieron además de la ayuda humanitaria por valor de más de 110 mil dólares en "medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hambrientos hospitales de Gaza".

"Su paradero sigue siendo desconocido", resaltó en un comunicado, en el que destacó que la tripulación iba desarmada en el marco de su misión humanitaria con el objetivo de entregar ayuda a la Franja, sometida desde hace más de dos años a una ofensiva militar por parte de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidas duras restricciones al reparto de ayuda a los civiles.

En este sentido, David Heap, del Comité Directivo de la Coalición de la Flotilla de Canadá y la Flotilla de la Libertad, recordó que "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos".

"Esta incautación viola descaradamente el Derecho Internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
que requieren un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza", manifestó. "Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o impugnar un bloqueo ilegal. Su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato", mencionó.

El Ministerio de Exteriores israelí informó en su cuenta de la red social X que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", y aseguró que "todas" las personas a bordo se encuentran en "buen estado de salud" y que serán deportados "rápidamente". En el mismo mensaje, señaló que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

Activistas "secuestrados" y "retenidos" en condiciones desconocidas

Por su parte, la Global Sumud Flotilla denunció en un comunicado en su cuenta en Instagram que los barcos de la nueva iniciativa "fueron interceptados ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes". "Los participantes, trabajadores humanitarios, doctores y periodistas de todo el mundo, fueron secuestrados contra su voluntad y están siendo retenidos en condiciones desconocidas", alertó.

"Una cosa que aprendimos de los abusos y encarcelamiento que experimentaron durante la pasada semana los participantes en la Global Sumud Flotilla es lo vital que es una intervención temprana de las embajadas. Los gobiernos deben actuar ahora, el silencio permite los abusos", estimó, antes de pedir a la población que "pida a embajadas y gobiernos que demanden condenas a esta violación del Derecho Internacional, la liberación de todos los participantes y el fin del cerco ilegal y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino".

Numerosos activistas deportados por Israel tras el abordaje de la Global Sumud Flotilla denunciaron haber sufrido abusos durante su periodo bajo custodia y el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, se mostró el domingo "orgulloso" de que hubieran recibido el trato de "terroristas", a pesar de que el Gobierno israelí había salido al paso de las acusaciones y negado que los activistas sufrieran abusos a manos de sus fuerzas de seguridad.

En este contexto, el grupo de abogados Adalah, que representó a activistas de flotillas previamente abordadas por las tropas de Israel, condenó el "asalto e interceptación ilegal" de estas embarcaciones, parte de "una iniciativa humanitaria coordinada con 145 participantes que navegaba para hacer frente al bloqueo ilegal de Israel contra Gaza y el actual genocidio contra los palestinos".

"Antes de perder todas las comunicaciones a primera hora de la mañana, los participantes que iban a bordo del 'Conscience', principalmente doctores, enfermeras y periodistas, afirmaron ser atacados por un helicóptero militar israelí, mientras que fuerzas navales israelíes interceptaban y abordaban de forma simultánea los barcos del 'Thousands Madleens'", explicó a través de un comunicado.

Adalah recalcó que estas embarcaciones estaban a unas 120 millas náuticas de Gaza, "en aguas internacionales profundas", en el momento del asalto militar israelí. "El asalto israelí contra civiles desarmados en el mar y la incautación de buques humanitarios supone una grave violación del Derecho Internacional y destaca la impunidad con la que Israel sigue actuando", lamentó.

Por último, destacó que ya escribieron a las autoridades israelíes para comunicarles que representará "a todos los participantes de la flootilla", motivo por el cual reclamó ya "acceso inmediato a su llegada a Israel", hacia donde están siendo trasladados. "Adalah apelará la detención ilegal, y la confiscación de los barcos y la ayuda", indicó.

La ofensiva israelí contra la Franja dejó hasta la fecha más de 67 mil 100 palestinos muertos -entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que llevó a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

Hamás dice que asalto a nueva flotilla "se suma al oscuro historial" de Israel

Hamás afirmó este miércoles que el acto de "piratería" de Israel al abordar en aguas internacionales en el mar Mediterráneo la nueva flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y ocho españoles a bordo "se suma al oscuro historial" de las tropas israelíes contra activistas internacionales.

"El secuestro en aguas internacionales de los activistas de la Flotilla de la Libertad por parte de la Armada de la ocupación sionista [...] constituye un nuevo crimen y un acto de piratería que se suma al oscuro historial de ataques de la ocupación contra activistas internacionales", dijo, antes de destacar que "supone una violación flagrante del Derecho Internacional y de los principios más básicos de los Derechos Humanos".

"Este ataque cobarde refleja la mentalidad terrorista y fascista que rige a la ocupación sionista y a sus líderes, que usan todos los medios a su disposición para evitar que la ayuda llegue a Gaza y silenciar las voces de la verdad, en un intento desesperado de ocultar las pruebas de su genocidio y hambre contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza desde hace dos años", estimó, según mencionó el diario palestino Filastin.

Así, el grupo subrayó que Israel "es totalmente responsable de la vida y la seguridad de los activistas secuestrados", al tiempo que reclamó a la comunidad internacional que adopte "acciones inmediatas" para "lograr su liberación", "evitar que sean maltratados por la ocupación, como pasó con los activistas de la Global Sumud Flotilla", y "hacer que los líderes de la ocupación rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad".

A las condenas se sumó Yihad Islámica, que dijo que "el secuestro de embarcaciones que buscaban romper el bloqueo contra la Franja de Gaza, poniendo en peligro a los activistas a bordo, [...] supone otra violación de todas las normas humanitarias y leyes internacionales" por parte de Israel. "Es otra confirmación del deterioro de los estándares morales y humanitarios en la entidad ocupante y en su Ejército", argumentó.

Yihad Islámica criticó así "el silencio de los gobiernos europeos ante los crímenes cometidos por la ocupación, incluidas las graves violaciones contra activistas capturados y detenidos" y la "incapacidad de las organizaciones internacionales a la hora de procesar a los criminales de guerra de la ocupación, encabezados por Benjamin Netanyahu y sus ministros".

En este sentido, resaltó que esta situación "anima" a Israel a "continuar sus crímenes", antes de aplaudir a los activistas de la Flotilla de la Libertad, a los que describió como "héroes", por "representar la voz de la conciencia humana frente a los crímenes de guerra y el genocidio que la entidad -en referencia a Israel- sigue perpetrando contra la Franja de Gaza".

La Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaban nueve barcos y que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue abordada por las tropas israelíes días después del asalto militar de Israel contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

