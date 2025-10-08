El sacerdote Bertoldo Pantaleón es despedido con porras, aplausos y vivas en Guerrero

Redacción/SinEmbargo

08/10/2025 - 2:03 pm

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.

Feligreses y familiares despidieron en Iguala al sacerdote Bertoldo Pantaleón, quien fue asesinado en Guerrero; su cuerpo será sepultado en Ajuchitlán.

Por Alejandro Guerrero

Iguala, Guerrero, 8 de octubre (ElSur).- Una multitud despidió ayer con porras, aplausos y vivas el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.

La misa concluyó a la 13:07 horas y al salir de la iglesia el féretro con el cuerpo del sacerdote fue aclamado por los feligreses.

A esta misa asistieron familiares del sacerdote asesinado, entre ellos su hermano y cuñada. que recibieron el pésame de muchos de los asistentes.

Cargado por sacerdotes del decanato de Iguala, el féretro del padre Pantaleón Estrada fue colocado en el piso frente al altar principal, donde se ofició una ceremonia de despedida, a la que no asistió el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, por lo que ofició el párroco de la iglesia del Señor de las Maravillas, Víctor Manuel Aguilar.

Feligreses y familiares despidieron en Iguala al sacerdote Bertoldo Pantaleón, quien fue asesinado en Guerrero; su cuerpo será sepultado en Ajuchitlán.
Una multitud despidió ayer con porras, aplausos y vivas el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente. Foto: Especial

La carroza salió del atrio de la iglesia a la 13:17 con destino a Changata, el pueblo natal del clérigo, del municipio de Ajuchitlán, en la región de Tierra Caliente, donde será sepultado hoy.

Bertoldo Pantaleón Estrada fue asesinado de un disparo en la cabeza y localizado el lunes dentro de su camioneta, en una brecha cerca del poblado de Milpillas, municipio de Eduardo Neri.

La carroza fúnebre llegó a las 12:05 horas a la iglesia principal de Iguala, la cual estuvo llena de feligreses.

El párroco recordó la vida del padre Bertoldo, contó que lo conoció desde el seminario, donde se distinguió por ser jovial y deportista, y después cuando lo ordenaron sacerdote estuvo de vicario en la iglesia de San Francisco de Asís y en Tlacotepec.

Contó que también estuvo como párroco en la iglesia de Santa Cruz de Iguala, en Ahuacotzingo, y en un poblado cercano a Chilapa, donde asesinaron a un padre holandés que llegó a la diócesis como misionero, a quien también mataron de un balazo en la cabeza, igual que al padre Bertoldo.

En la ceremonia, el sacerdote recordó a otros sacerdotes asesinados en esta diócesis, entre ellos al padre Marco Antonio Crispín Flores, ultimado a balazos y localizado en junio de 2004 cerca de Maxela, Tepecoacuilco, en la carretera federal México-Acapulco, cerca de Mezcala.

Asimismo, a los padres Germain Muñiz García, quien era párroco en Mezcala, e Iván Añorve Jaimes, párroco de la Sagrada Familia, de Las Vegas, asesinados en un ataque con armas de alto poder el 5 de febrero de 2018 en Taxco, al volver de un baile en Juliantla.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR ACAPULCO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

