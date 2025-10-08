Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

La mandataria federal afirmó que la mayoría de los legisladores coincide en que debe revisarse, y explicó que el Senado optó por enviar el tema a la Cámara de Diputados para su discusión.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este miércoles que el Artículo transitorio de la Ley de Amparo, aunque es legal, debe ser revisado en la Cámara de Diputados, ya que su redacción es confusa.

“Yo creo que lo importante es que hay de la mayoría de los senadores y diputados un reconocimiento de que no quedó claro el Artículo”, señaló la mandataria federal en su conferencia matutina.

La Presidenta Sheinbaum explicó que, tras dialogar con el exministro Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno, y con Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, se concluyó que el Artículo transitorio está vinculado a leyes procesales, es decir, aquellas que regulan el desarrollo de un juicio.

“Hay jurisprudencia de la Corte en donde se han aprobado leyes que tienen que ver con los procedimientos y que, aunque venga un juicio desde antes, los nuevos procedimientos hacia adelante ya se hacen a partir de la nueva ley”, detalló.

La titular del Poder Ejecutivo destacó que algunos senadores buscaron establecer ese principio en el transitorio, lo cual “es totalmente legal y no tiene nada qué ver con la retroactividad porque son los procesos, los tiempos de los procesos y las características de los procesos”.

No obstante, reconoció: De todas maneras queda confusa esa redacción. Entonces es muy importante que se aclare, y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo".

Sobre el procedimiento legislativo, precisó que el la Cámara Alta optó por no corregir vía fe de erratas, sino enviar el tema a la Cámara de Diputados para su análisis formal. “Ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio, y lo regresen al Senado de la República para su aprobación”, detalló.

También recordó que la propuesta de redacción ya fue presentada por el Ejecutivo y se encuentra en comisiones. “Ya está en la Cámara de Diputados. Ya entró a comisiones. Ahí nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados”.