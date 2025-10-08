¡No arriesgues tu salud! La SSPC alerta sobre peligros de comprar medicinas en redes

La SSPC advirtió sobre los riesgos de adquirir medicamentos en redes sociales, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó el martes sobre los posibles riesgos de comprar medicamentos en redes sociales y plataformas digitales.

Para evitar fraudes, la dependencia federal pidió a la ciudadanía tomar precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad al comprar en línea. ¡Toma nota!

¿Cómo son las estafas con medicamentos?

A través del monitoreo constante en Internet, las autoridades detectaron publicaciones que ofrecen fármacos a bajo costo sin cumplir con los estándares de calidad ni contar con garantías de origen, almacenamiento o conservación. Estos productos pueden estar alterados, caducados o ser falsificados, lo que representa un riesgo directo para la salud.

Asimismo, la dependencia del Gobierno de México explicó que los medicamentos vendidos ilícitamente en la red provienen, en muchos casos, de robos durante su transporte o son sustraídos de instituciones públicas, hospitales o clínicas. Además, pueden tratarse de productos falsificados o caducados.

¿Cómo evitar fraudes con medicamentos?

Ante esta situación, la SSPC recomendó evitar cualquier compra de medicamentos ofrecidos por particulares en redes sociales o en la vía pública, ya que los vendedores informales no garantizan la autenticidad ni la seguridad del producto.

A su vez, en un comunicado, advirtió que la oferta de medicamentos controlados sin receta médica es una señal de posible fraude o actividad ilegal. Por ello, llamó a desconfiar de quienes promueven este tipo de transacciones.

💊⚠️ ¡Solo compra medicamentos en establecimientos autorizados!

En ese contexto, la Secretaría de Seguridad emitió las siguientes recomendaciones:

Realizar compras únicamente en sitios autorizados y debidamente establecidos.

Desconfiar de precios excesivamente bajos, pues pueden indicar irregularidades en su origen o autenticidad.

Solicitar siempre factura y garantía del producto.

Verificar antes de comprar: número de lote y registro sanitario impresos en el empaque.

Ser cautelosos con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”, pues suelen utilizarse para fraudes.

En caso de identificar o ser víctima de este tipo de venta ilícita, la SSPC invitó a la ciudadanía a comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad para levantar una denuncia. Si no se conoce el número, en la Ciberguía se puede consultar el apartado directorio, a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Con estas acciones, reafirmó su compromiso con la prevención de ciberdelitos y la promoción del uso responsable de las plataformas digitales, con el propósito de proteger la integridad y seguridad de las y los usuarios en línea.