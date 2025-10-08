Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

Daniela Barragán y Perla Velázquez

08/10/2025 - 11:35 am

Artículos relacionados

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de ser solicitado, estaría dispuesta a recibir a los seis mexicanos que llegaron hoy a México después de un largo viaje desde Israel, en donde estuvieron detenidos por haber viajado en la Global Sumud Flotilla que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- A su llegada a México, los connacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios de comunicación que los esperaban en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde ahí, acusaron que fueron víctimas de tortura y de maltrato por parte de Gobierno y del ejército de Israel, sin embargo, pidieron a los medios y a las personas no hacer de ellos la nota, pues expusieron que lo vivido no es ni una parte pequeña de todo lo que ha sufrido el pueblo de Palestina.

El periodista Ernesto Ledesma, director del medio Rompeviento TV, dijo que su detención, así como la de los cerca de 500 tripulantes de la flotilla que se dirigía a Gaza para llevar ayuda fue emboscada por el ejército de Israel, ya que, contó, les echaron cañones de agua con algún liquido no identificado que les produjo picazón en la piel.

Después de haber sido secuestrados por el ejército y retenidos en sus instalaciones, narró que los sometieron a tortura psicológica y física. Explicó que les taparon ojos y los sometieron en el piso, y que incluso cuando llegaban a entonar “Free Palestine”, un Ministro de Seguridad les dijo: “¡Asesinos de niños!”.

Destacó que Mauricio Escanero, Embajador de México en Israel, también fue tratado mal por las autoridades de Israel cuando buscaba su salida.

“¿Qué explicación da la Embajada, el Gobierno de Israel aquí en México sobre ese respecto? Quisiéramos saberlo”, cuestionó y agregó más adelante que “hubo tortura por parte del Gobierno de Israel y no recuerdo que yo sepa que el Gobierno mexicano haya maltratado, incluyendo al Embajador de México en Israel, que lo trataron de una manera muy grosera en el penal de máxima seguridad que es donde nos tenían detenidos”.

El periodista exigió que el Gobierno de México diera una respuesta contundente frente a Israel, y más allá que sólo una postura que existieran acciones como romper relaciones diplomáticas.

“Son situaciones inaceptables, ¿qué va a hacer el Gobierno mexicano frente al Gobierno de Israel cuando hay uno un genocidio contra el pueblo palestino? En el caso de la delegación mexicana, ¿cómo no le da vergüenza al Embajadora de de Israel en México estar aquí? y además, perdón, decirnos mentirosos”.

“Nosotros no somos mentirosos, va a tener que desmentir a 500 integrantes de la flotilla que son los que estábamos detenidos ahí y que somos los que vimos y somos testigos de lo que ha sucedido y de lo que está haciendo”.

Por su parte, la ingeniera biomédica Laura Alejandra Vélez Ruiz destacó que lo vivido con el Ejército de Israel no se compara con lo que hacen con los palestinos.

La psicóloga Sol González Eguía también destacó éste punto, y agregó que ellos nunca fueron prisioneros, sino que fueron secuestrados por este ejército.

La periodista Arlín Medrano dijo que a diferencia del pueblo palestino ellos son privilegiados por tener cámara y micrófonos escuchándolos, y los aprovechó para reiterar su disculpa a Palestina por no llegar a tiempo con la ayuda humanitaria.

“Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria, pero lo que sí hicimos es romper los cercos mediáticos”, dijo.

Agradeció a México, a la UNAM y a América Latina por su apoyo, pero también por resistir a la violencia:

“Quiero darle un agradecimiento al pueblo mexicano, un pueblo valiente que ha sobrevivido también a un genocidio a una América Latina que resiste y que resiste desde la fuerza, desde la convicción a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus estudiantes que saben perfectamente lo que es protestar, que saben perfectamente lo que es vivir discriminación por hacerlo, por vivir distintos tipos de violencia”.

Culminó diciendo los que “los ojos y las voces” deben de estar en Palestina.

El último en tomar la voz fue el documentalista Carlos Pérez Osorio, quien en un breve mensaje dijo que al haber estado incomunicados estos días no saben de la magnitud de su mensaje. Indicó que aunque no llegaron a Gaza su mensaje se escuchó en el mundo entero.

Finalizó diciendo que “nunca rompieron su espíritu y nunca tuvieron miedo”.

“Fuimos maltratados, pero nunca rompieron nuestro espíritu, nunca tuvimos miedo y aquí está el ejemplo, ¿no? De de todos estos compañeros y compañeras que nunca perdieron el buen humor, nunca perdieron la causa, la misión y seguir hablando de de Gaza”.

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
2

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que el T-MEC es Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.
3

El T-MEC es Ley en los 3 países: CSP a Trump; "nos va a ir bien" en la revisión, dice

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.
4

PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.
5

“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

6

VIDEO ¬ PAN pide minuto de silencio por Israel y Morena por Palestina: se enfrentan

Mexicanos detenidos en Israel llegan a la CdMx.
7

Los 6 mexicanos detenidos por Israel llegan al AICM; los reciben familiares y amigos

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
8

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

9

Luis llegó por su pie a CU y ya no salió. Suicidio, dijo la UNAM. Lo asesinaron, reclama su madre

El ejército de Israel asaltó en aguas internacionales los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad, iniciativa que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
10

El ejército de Israel ahora intercepta embarcaciones de nueva flotilla que iba a Gaza

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
11

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
12

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

13

Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

Culiacán
14

Fuerzas Armadas matan a cinco agresores en Culiacán tras asesinato de policía estatal

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
15

ENTREVISTA ¬ No importa que Hernán calle ahora, debe responder a la Fiscalía: Harfuch

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La Presidenta evita opinar sobre vuelo privado de Noroña: "Cada quien que responda"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus propuestas para integrar las nuevas comisiones Nacional Antimonopolios y Reguladora de Telecomunicaciones.
2

DOCUMENTOS ÍNTEGROS ¬ ¿Con qué sustituyen órganos autónomos? CSP envía dos propuestas

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
3

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que el T-MEC es Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.
4

El T-MEC es Ley en los 3 países: CSP a Trump; "nos va a ir bien" en la revisión, dice

5

Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

El ejército de Israel asaltó en aguas internacionales los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad, iniciativa que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
6

El ejército de Israel ahora intercepta embarcaciones de nueva flotilla que iba a Gaza

Mexicanos detenidos en Israel llegan a la CdMx.
7

Los 6 mexicanos detenidos por Israel llegan al AICM; los reciben familiares y amigos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
8

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
9

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.
10

PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

11

Morena y sus aliados avalan reformas a la Ley aduanera y contra la extorsión

12

Bachelet visita a Sheinbaum para hablar de América Latina y mujeres en la política