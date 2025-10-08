Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

Ante la pregunta por el viaje de Noroña, la titular del Poder Ejecutivo sostuvo que es el Senador quien debe dar cuentas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó comentar sobre el viaje en avión privado a Coahuila realizado por el Senador Gerardo Fernández Noroña, al señalar que corresponde al propio legislador ofrecer las explicaciones pertinentes.

"¿Presidenta, sobre el vuelo de Noroña?", le preguntaron este miércoles. “Cada quien que responda por sus…”, contestó la mandataria federal.

La pregunta se realizó tras la publicación de un reportaje de Reforma, que reveló que el Senador morenista rentó un avión ejecutivo para trasladarse a Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, en una gira de “asambleas informativas”.

El servicio de la aeronave Socata TBM850 tuvo un costo estimado de 14 mil dólares por seis horas de vuelo, equivalentes a 280 mil pesos. La tarifa aplicada fue de dos mil dólares por hora, alrededor de 36 mil pesos.

Fernández Noroña, quien percibe un salario mensual bruto de 131 mil pesos como Senador, fue presuntamente captado bajando del avión junto a los esposos morenistas Shamir Fernández y Pily de Aguinaga, suplente de la Senadora Cecilia Guadiana.

Cuestionado por su reciente viaje, el Senador morenista aseguró que se trató de un “taxi aéreo” y, de manera evasiva y con un tono desafiante hacia los periodistas, sostuvo: “Salinas Pliego me lo pagó”.

El legislador explicó que realizó una gira por cuatro municipios coahuilenses, y que el uso del avión fue “necesario” por razones de tiempo.