"Priscilla" se degrada a tormenta tropical; la CNPC mantiene acciones de prevención

"Priscilla" se debilitó este miércoles a tormenta tropical, por lo que autoridades federales y estatales mantienen acciones preventivas y de atención en Baja California Sur, Jalisco y Nayarit.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este miércoles que "Priscilla" se debilitó a tormenta tropical, tras ubicarse a 315 kilómetros al oeste-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte de la dependencia, el ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 140 y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

Asimismo, provocará esta tarde lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros (mm) en Baja California Sur (BCS), así como intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Sinaloa y Nayarit.

#Priscilla, ahora como #TormentaTropical, permanece a 315 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información, en la imagen pic.twitter.com/UOAq6J6lwq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

CNPC refuerza acciones de prevención y atención ante "Priscilla"

A raíz del fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que refuerza las acciones preventivas y de atención en Baja California Sur, Jalisco y Nayarit, ante los posibles efectos de la tormenta en el país.

Por medio de un comunicado, el organismo señaló que se desplegó una fuerza de tarea conformada por dos mil 508 elementos, 330 vehículos y 189 unidades de maquinaria pesada, que operan en acciones de prevención y apoyo a la población de las regiones mencionadas.

"Las autoridades estatales, municipales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar) continúan con los recorridos en zonas vulnerables para difundir entre la población las medidas preventivas y verificar las condiciones de los refugios temporales, además de la instalación de un puesto de mando alterno en el municipio de La Paz", se lee en el boletín.

#ComunicadoCNPC📄 INFORMA CNPC ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN BAJA CALIFORNIA SUR, JALISCO Y NAYARIT, ANTE EFECTOS DEL HURACÁN PRISCILLA 🔗https://t.co/1sktRtXxJY pic.twitter.com/sQLJPaukvM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2025

La CNPC informó que los Planes DN-III-E, GN y Marina se encuentran activos para apoyar labores de seguridad, rescate y auxilio ante las lluvias y sus posibles efectos. También se mantienen cierres preventivos en puertos para embarcaciones mayores en Cabo San Lucas y menores en La Paz, Los Barriles, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

Por su parte, la Conagua realizó acciones para desalojar el agua acumulada en la Clínica No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San José del Cabo, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reportó lista para atender cualquier afectación que la población reporte a través de la aplicación CFE Contigo y al 071.

En tanto, el Gobierno de BCS confirmó la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este 8 de octubre, así como de actividades administrativas en oficinas municipales y en centros deportivos. Además, determinó el cierre de actividades recreativas en todas las playas de Los Cabos y restringir la venta en puestos semifijos y de alimentos, para evitar riesgos sanitarios.