Si vas a EU, toma en cuenta esto: cierre de Gobierno alcanza vuelos y provoca demoras

08/10/2025 - 3:02 pm

Viajeros de EU empiezan a sentir el impacto del cierre del Gobierno porque la escasez de personal en el control de tráfico aéreo está interrumpiendo los vuelos.

Varios aeropuertos registraron retrasos por la falta de controladores de tráfico aéreo durante el cierre del Gobierno.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 8 de octubre (LaOpinión).- Los viajeros de Estados Unidos (EU) están empezando a sentir el impacto del cierre del Gobierno porque la escasez de personal en el control de tráfico aéreo está interrumpiendo los vuelos.

La Administración Federal de Aviación (FAA), en avisos públicos, indicó que el Aeropuerto de Hollywood Burbank en Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey experimentaron retrasos el lunes debido a la escasez de controladores aéreos.

El lunes, casi seis mil vuelos se retrasaron en EU, incluyendo el 42 por ciento de los vuelos que salían del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y el 23 por ciento de los que salían de Hollywood Burbank, según el sitio web de seguimiento FlightAware. Las condiciones meteorológicas también causaron algunos retrasos ese día.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, ofreció una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey el martes, donde atribuyó los retrasos a nivel nacional a un “ligero aumento en las bajas por enfermedad” de los trabajadores de control aéreo.

“Ahora no sólo piensan en el espacio aéreo”, dijo Duffy. “Piensan: ‘¿Voy a recibir un sueldo?’”

Duffy también mencionó que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha visto un ligero aumento en el número de agentes que llaman para reportarse enfermos desde que comenzó el cierre la semana pasada.

Se espera que los trabajadores esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los funcionarios de la TSA, continúen trabajando sin paga durante el cierre, que comenzó el miércoles, y reciban el pago atrasado una vez que el Gobierno vuelva a abrir.

Duffy insistió en la necesidad que tiene la FAA de modernizar equipos, facilitar el trabajo de control de los vuelos en los aeropuertos y culpó a los legisladores demócratas del Congreso por la falta de un acuerdo para financiar el Gobierno, repitiendo la falsedad de que no han aprobado un presupuesto federal porque quieren autorizar seguro de salud para los migrantes sin papeles.

¿Qué dicen los controladores aéreos?

La Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA), el sindicato que representa a los controladores aéreos del país, instruyó el lunes a sus miembros a seguir trabajando durante el cierre del Gobierno.

En la conferencia de prensa de Duffy en Newark, Nick Daniels, presidente de la NATCA, evitó específicamente el tema político al pedir el fin del cierre.

“Necesitamos poner fin a este cierre para que la Administración Federal de Aviación (FAA) y los profesionales comprometidos con la seguridad aérea puedan dejar de lado esta distracción y concentrarse por completo en su trabajo vital”, declaró Daniels.

La NATCA, que representa a más de 20 mil controladores aéreos, afirma que muchos de sus miembros ya trabajaban 10 horas al día, seis días a la semana, y que el cierre los ha sometido a una mayor presión al suspender temporalmente al personal de apoyo a la seguridad y los programas de apoyo.

