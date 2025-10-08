Sheinbaum lamenta ejecución de seis jornaleros en Tamaulipas debido a confusión

Redacción/SinEmbargo

08/10/2025 - 5:10 pm

Militares se confunden y matan a seis en Tamaulipas; "se revisará el caso": Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo aseguró que se revisará la actuación de los elementos del Ejército de la 48 zona militar, con sede en Tamaulipas tras la ejecución de seis civiles.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Militares abrieron fuego el pasado 6 de octubre contra un grupo de jornaleros que se trasladaba en una camioneta por la carretera Tampico-Mante, a la altura del puente de Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas, derivado de una supuesta confusión con un grupo criminal. La agresión dejó un saldo de seis civiles muertos y dos heridos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien relevó a los elementos de su cargo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al caso este martes, y aseguró que se va a revisar la actuación de los efectivos y se acompañará a las familias.

Ante una pregunta de la prensa, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de los seis trabajadores del campo.

"Es un caso muy lamentable y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente. Primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias”, dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo apuntó que su estrategia de seguridad es diferente a la implementada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien inició la llamada guerra contra el narcotráfico, en la que fue frecuente las ejecuciones extrajudiciales y agresiones a civiles.

“No somos la guerra contra el narco de Calderón en donde se permitía la excepción de llegar a disparar. Por más que fueran presuntos delincuentes, la orden era disparar. Aquí no. Frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo se actúa, y si hay agresión entonces se responde”, expresó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo Federal reiteró que se debe analizar la actuación e los elementos castrenses. “Hay que revisar qué pasó primero para poder tener todos los datos de qué ocurrió. Y segundo, en efecto: o sea, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión", añadió.

Secretaría de la Defensa investiga agresión

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa, aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre de 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, un convoy de militares se encontró con una camioneta de color blanco que percibieron como una amenaza.

"Personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas. A los heridos se les proporcionó los primeros auxilios y fueron evacuados de forma expedita al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas; durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida", indicó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Defensa comunicado - Tamaulipas
Militares abrieron fuego el pasado 6 de octubre contra un grupo de jornaleros que se trasladaba en una camioneta por la carretera Tampico-Mante, en Tamaulipas. Foto:

En su comunicado, la Secretaría no menciona que los civiles atacados estuvieran armados. La Defensa indicó que hechos se hicieron del conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación, "con objeto de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan".

De forma paralela, respecto a la jurisdicción militar, la Defensa informó a la Fiscalía General de Justicia Militar, que inició una carpeta de investigación, "para que en el ámbito de su competencia se efectúen las investigaciones correspondientes".

"El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas", indicó.

La Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho y mencionó que habrá una política de cero impunidad y que está atenta a los requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la participación de elementos del Ejército y anunció una investigación conjunta con la FGR. “Derivado de una situación de riesgo registrada en la carretera Tampico–Mante, las autoridades competentes realizan investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”, declaró la dependencia estatal.

 

No es el primer caso que ocurre en el sexenio. El 3 de octubre de 2024, unas horas después de que la Presidenta tomara protesta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atacaron a tiros a 33 migrantes que viajaban en dos camionetas sobre la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, provocando la muerte de seis de ellos e hiriendo a varios más.

"No puede repetirse una situación así, le di instrucción al general para que no ocurra algo así", dijo en ese momento Sheinbaum Pardo.

