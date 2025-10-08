Trump exige que el Gobernador de Illinois y el Alcalde de Chicago sean encarcelados

08/10/2025 - 4:34 pm

El Presidente Donald Trump estalló en contra de la posición asumida por Jay Robert Pritzker, Gobernador de Illinois, y Brandon Johnson, Alcalde de Chicago.

El rechazo a las políticas anitmigratorias de Donald Trump hace eco en diversos sectores sociales y políticos del país; desde fallos judiciales desfavorables, hasta abierta rebeldía de políticos a asumir las posturas de su Gobierno, el Presidente exacerba su discurso de odio y cárcel hacia quienes no se alinean con su agenda. 

 Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 8 de octubre (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump estalló en contra de la posición asumida por Jay Robert Pritzker, Gobernador de Illinois, y Brandon Johnson, Alcalde de Chicago, al negarse a apoyar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y exigió que ambos demócratas sean encarcelados.

“¡El Alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (EU)! ¡El Gobernador Pritzker también!”, escribió en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.

El malestar del republicano de 79 años surge por la demanda interpuesta por Pritzker y Johnson para bloquear el despliegue de miembros de la Guardia Nacional.

A pesar de la falta de respaldo exhibida por las autoridades de “La Ciudad de los Vientos”, Trump ordenó el desplazamiento de oficiales federales de migración para comenzar a detener a extranjeros carentes de estatus legal considerados como una amenaza para el resto de la ciudadanía.

En respuesta, el Departamento de Guerra asignó a 300 miembros de la Guardia Nacional para desplazarse hacia Illinois, entidad donde se han incrementado las protestas en contra de los operativos del ICE, esto desde que se puso en marcha la denominada “Operación Midway Blitz”.

Hasta el año pasado, Chicago era considerada una ciudad santuario donde a los extranjeros viviendo en situación legal irregular no solían buscarlos los agentes de migración.

No obstante, al asumir por segunda ocasión la presidencia, Donald Trump encabeza una cruzada permanente para deportar a migrantes que no justifiquen su estancia en el territorio estadounidense.

Dicha estrategia contempla la expulsión de familias completas en caso de ser necesario.

Al respecto, los gobernantes de extracción demócrata pretenden integrar un bloque para frustrar la estrategia federal de detención y deportación de migrantes en tiempo récord.

Hasta el momento, tanto California como Chicago son los estados donde existe mayor rechazo hacia los agentes de ICE obligando al Gobierno federal a protegerlos a través del apoyo de la Guardia Nacional.

Los republicanos insisten en la necesidad de ponerle fin al problema migratorio deportando a quienes, desde años, cruzaron la frontera sin la documentación correspondiente y, a sabiendas de que cometieron un delito, continúan viviendo en el territorio estadounidense.

