La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

Dulce Olvera

11/10/2025 - 1:00 pm

Al considerar el nexo entre crueldad animal y crimen organizado, la iniciativa Ley Pay de Limón diferencia maltrato (negligencia o ignorancia) de crueldad (premeditado) para que sea un delito grave a nivel federal y se sancione con cárcel mínimo de dos años a quien mutile, machetée, golpee, viole, acuchille, queme... a seres sintientes.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Las organizaciones Animal Heroes y Milagros Caninos impulsaron la iniciativa legislativa “Ley Pay de Limón” contra la crueldad animal deliberada, la cual fue presentada en el Senado en compañía del perro Pay, a quien cuando era cachorro sicarios del cártel de Los Zetas mutilaron sus dedos de sus dos patas delanteras para practicar métodos de tortura.

“La Ley Pay de Limón es una estrategia integral contra la violencia. A Pay lo tenían Los Zetas, le cortaron dedito por dedito, lo tiraron a la basura. Hoy por hoy las madres buscadoras en sus lives han comentado que cuando les llaman anónimamente les dicen que hay una fosa, les dicen que en tal fosa primero van a encontrar animales y luego van encontrar los cuerpos humanos, y esos animales tienen heridas muy parecidas o peores que las de Pay; esto sigue pasando. Es una estrategia integral de seguridad porque queremos un México ya no más violento”, afirmó Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes.

Contra la crueldad animal a nivel federal ya está el artículo 4 constitucional donde se consideran a los animales como seres sintientes; normas de la Ley de salubridad para que la matanza en los antirrábicos sea lo menos cruel posible; y tanto la Ley de Ecología y Protección al Medio Ambiente como la Ley General de la Vida Silvestre establecen reglas para la protección de animales silvestres, nativos y exóticos.

Pero esta iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente busca unificar definiciones y sanciones en los 32 estados de la República: 1) definir maltrato (negligencia o ignorancia) y definir crueldad (premeditado) para que no quede solo a la interpretación de cada juez; y 2) tipificar la crueldad animal como un delito grave a nivel federal para que se sancione con cárcel mínimo de dos años a quien mutile, machetée, golpee, viole, acuchille, queme o haga otras acciones con la que maltrate cruelmente a seres sintientes.

“La legislación mexicana a nivel nacional aún presenta un vacío conceptual: la falta de diferenciación entre maltrato animal y crueldad animal. Ambos términos suelen emplearse de manera indistinta en los códigos penales estatales, en la legislación federal y en campañas públicas, lo que genera confusión jurídica, sanciones poco proporcionales y dificultades en la denuncia e investigación de los delitos”, justifica la iniciativa que debe dictaminar la Comisión del Medio Ambiente presidida por la Senadora Maki Ortiz Domínguez.

Inic_PVEM_Sen_Waldo_proteccion_ambiente

Desensibilizar a sicarios

El perro Pay de Limón, ahora de 15 años, fue víctima de sicarios de los Zetas en Fresnillo, Zacatecas. Pero se sigue registrando la crueldad animal por parte de miembros del crimen organizado para “entrenar” y hacerlo con personas, de acuerdo con restos óseos hallados por madres buscadoras.

Con Pay –entonces de no más de un año– practicaron cortándole cada uno de los dedos como cuando se los cortan a los seres humanos que son secuestrados. Luego lo tiraron a un basurero, de acuerdo con el santuario que lo rescató tras una llamada anónima, Milagros Caninos.

Los primeros días después de ser rescatado y curado era desconfiado y temeroso. Se iba a cualquier rincón que encontraba. Milagros Caninos lo tuvo escondido durante un año por temor a represalias. Luego le mandaron a fabricar unas prótesis en EU para que poco a poco empezara a caminar y luego a correr, narra el santuario en su página Web.

“Pay de Limón se volvió famoso no por cómo le hayan cortado las patas, sino quién se las cortó. Fueron los Zetas en Fresnillo, Zacatecas, en 2011. Le fueron cortando uno a uno los dedos como se los cortan a los humanos que son secuestrados. Su historia está muy ligada a un problema serio en México, el narcotráfico”, dijo Patricia Ruiz, fundadora de Milagros Caninos en el Senado.

La Ley Pay de Limón busca ser una estrategia integral contra la violencia social y animal. Foto: Animal Heroes

Paty Ruiz afirmó que el perro representa a otros casos de crueldad animal como el de Fresa, a quien le cortaron el rostro con un hacha porque se paró frente a una carnicería; el de Berenjeno, a quien le rompieron la columna a batazos y quedó paralítico; y el de Almíbar a quien abusaron, atropellaron y acuchillaron.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021, INEGI) indica que México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en América Latina, y que solo el 0.01 por ciento de los casos denunciados resultan en sanciones efectivas; además, cada 60 segundos un animal es víctima de maltrato, mientras que el 70 por ciento de los perros y el 60 por ciento de los gatos viven en la calle.

“Lo que hacían es que los sicarios crearan algún vínculo con el animal siendo un cachorro, cuando lo rescataron tenía 10 meses solamente. Que crearan un vínculo para luego obligarlos a cortarle dedito por dedito de sus patas sin ningún tipo de cuidado ni curación. Los obligaban después a que le llamaran y Pay regresaba nuevamente, y le volvían a cortar otro dedo. Se llega al basurero por una llamada telefónica”, compartió Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes.

Prohibir sacrificios innecesarios

La iniciativa “Pay de Limón” también contempla controlar a los albergues para garantizar que haya bienestar para los animales rescatados; regular y sancionar la venta informal de animales para priorizar su adopción; implementar campañas estatales de esterilización, así como prohibir el sacrificio de animales si no es por motivos de salud.

La reforma al artículo 171 BIS de la Ley de Equilibrio propone: “Se impondrá multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien realice sacrificio injustificado de animales”.

Este domingo 5 de octubre manifestantes exigieron el cierre definitivo del Mercado Sonora ya que aseguran que en este mes de octubre muchos santeros y ritualistas sacrifican a gatos, cabras o gallinas para sus ceremonias.

El Mercado de Sonora ha ganado gran parte de su popularidad por la venta de animales no sólo para fines ornamentales sino también para sacrificios. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Sin embargo, los locatarios amagaron con enfrentar a los ciudadanos por lo que la policía desvió la ruta hacia el Zócalo. “Vender vidas no es negocio / es crueldad”, protestó un ciudadano. “Sacrificio de animales en rituales / es de criminales”, decía otra lona.

Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, afirmó que esta reforma es parte de un engranaje de reformas que se buscan implementar en diferentes leyes ambientales para garantizar el bienestar animal con sanciones y multas más severas y unificadas.

“Con la fuerza de todas estas leyes se podrá volver a considerar en el Código Penal Federal el delito de maltrato animal como delito grave. Por ejemplo, en Coahuila tenían 9 años de cárcel (más de 5 años es un delito grave y se seguía por oficio sin denuncia), pero se degradó a un delito del fuero común y ahora implica tener que meter una denuncia, ratificar, tener que entregar pruebas… te la ponen difícil”, dijo.

El gran reto es que, una vez aprobado el engranaje, las autoridades ambientales las apliquen en los estados, donde no siempre cuentan con veterinarios peritos para identificar animales maltratados, finalizó la directora política de Animal Heroes.

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

